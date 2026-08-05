Müşteki avukatları Ustael'in doğrudan kastla hareket ettiğini ve cinsel istismar suçundan da cezalandırılması gerektiğini belirtirken Ustael'in avukatı ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat talebinde bulundu.

YARGITAY OLASI KAST DEDİ



Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire, toksik ve öldürücü etkiye sahip olan "ispirto" maddesinin maktule içirildiğinin sabit olduğuna dikkat çekerek, eylemin "olası kastla öldürme" kapsamında değerlendirilmesinde kanuna aykırılık bulunmadığını vurguladı.