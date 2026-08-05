Müge Anlı'da deşifre olmuştu! Palu ailesi dosyasında Melike Tahnal'ın katili Tuncer Ustael hakkındaki karar onandı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, kan donduran Palu ailesi skandalında yargı süreci noktalandı. Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıkan korkunç detayların ardından başlatılan soruşturmada, Yargıtay 1. Ceza Dairesi nihai kararını açıkladı. Küçük Melike Tahnal'a öldürücü miktarda "ispirto" içiren cani enişte Tuncer Ustael'e verilen müebbet hapis cezası resmen onandı.
Türkiye'yi derinden sarsan süreç, 2008 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tahnal ile küçük kızı Melike Tahnal'ın ansızın kaybolmasıyla başladı. O dönem yürütülen ilk adli soruşturmada somut delillere ulaşılamaması üzerine dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.
Yıllarca karanlıkta kalan olay, aile üyelerinin 2018 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmasıyla yeniden gündeme taşındı.
Canlı yayında günlerce süren çelişkili ifadeler, aile içinde "büyü bozma" ve "cin çıkarma" bahanesiyle uygulanan sistematik işkenceler ve anne ile kızının öldürüldüğüne dair korkunç iddialar kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.
Yayınları ihbar kabul eden Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı re'sen yeniden açtı ve Tütünçiftlik sahilinde kadavra köpeklerinin de kullanıldığı geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.
CANLI YAYINDA KELEPÇE VE MAHKEME AŞAMASI
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu ağabeyi İsa Palu ile kardeşleri Fatih ve Ayşe Palu gözaltına alındı.