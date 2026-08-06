Aspendos'ta tarihi keşif! 2,20 metrelik heykel grubu bulundu: "Şifanın 1.800 yıllık sembolü"
Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda 'sağlık tanrısı' Asklepios ile 'iyileşmenin simgesi' oğlu Telesphoros'u birlikte betimleyen 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından duyurduğu keşif, Roma Dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli veriler ortaya koydu.
Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 'sağlık tanrısı' Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'u birlikte betimleyen yaklaşık 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı. Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde bulunan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu.
MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; sanatsal özellikleri, ayrıntılı işçiliği ve hastalığın tedavisinden tam iyileşmeye kadar uzanan süreci simgeleyen ikonografik anlatımıyla dikkati çekti.
"ŞİFANIN 1.800 YILLIK SEMBOLÜ"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos'ta ortaya çıkarılan heykel grubuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Aspendos'ta şifanın yaklaşık 1.800 yıllık sembolü gün yüzüne çıktı! Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Antik kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'un birlikte betimlendiği 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık. Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde yer alan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu."
"MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios'un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun işçilikle dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıtıyor. Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını; uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu."