Şişli’de polis otosu devrildi! 2 polis yaralı

"POLİS ARABASI KALDIRIMA VURUP TAKLA ATTI"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Abdül Tatlı "D-100 yan yoldan Çağlayan istikametine inmiştim. Arkamda bir araç vardı. O da Kasımpaşa'dan gelen polis arabasına arkadan vurdu. Polis arabası hızla yalpalayıp bana önden vurdu. Polis arabası daha sonra kaldırıma vurup takla attı. Bildiğim kadarıyla içerisinden bir yaralı çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.