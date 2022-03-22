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Şişli'de polis otosu devrildi! 2 polis yaralı

İstanbul Şişli'de altgeçitte yaşanan kazada emniyet otosu devrildi. Kazada yaralanan 2 emniyet görevlisi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:39
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Şişli’de polis otosu devrildi! 2 polis yaralı

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı Şenol Sağman Alt Geçidi'nde saat 09.30 sularında gerçekleşti. 34 LJ 3850 plakalı araç sürücüsü, Çağlayan yönüne giden emniyet otosuna çarparak dengesini bozdu. Emniyet otosu da önündeki araca ve kaldırıma çarparak devrildi.

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Şişli’de polis otosu devrildi! 2 polis yaralı

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada iki polis yaralandı. Yaralılar hızla araçtan çıkarıldı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan polis aracı da çekçi ile çekildi.

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Şişli’de polis otosu devrildi! 2 polis yaralı

"POLİS ARABASI KALDIRIMA VURUP TAKLA ATTI"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Abdül Tatlı "D-100 yan yoldan Çağlayan istikametine inmiştim. Arkamda bir araç vardı. O da Kasımpaşa'dan gelen polis arabasına arkadan vurdu. Polis arabası hızla yalpalayıp bana önden vurdu. Polis arabası daha sonra kaldırıma vurup takla attı. Bildiğim kadarıyla içerisinden bir yaralı çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

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Şişli’de polis otosu devrildi! 2 polis yaralı
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Şişli’de polis otosu devrildi! 2 polis yaralı