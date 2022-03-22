Avcılar’da binanın çökme anı kamerada

Bina sakinlerinden bir bölümü karşı çıkarak dava açarken, yürütmenin durdurulması için karar çıkarmaya çalıştı. Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kaymakamlığı binanın içinde bulunan 60 dairede yaşayanlar ve işyerlerinde bulunanlar için risk oluşturduğunu göz önüne alarak ilgili kurumlara yazı göndererek doğalgaz, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerini kestirdi.