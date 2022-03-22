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Sigara için annesini katletti! Babası komalık oldu, kardeşleri yaralı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde "evde sigara içme" diyen ailesi ile tartışma yaşayan 28 yaşındaki Reşit Y. annesini öldürdü, 2 kız kardeşi ile babasını da yaraladı. Babasının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yakalanan zanlı karakoldaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Cani gencin olayı sigara içme tartışması yüzünden yaptığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:01
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Sigara için annesini katletti! Babası komalık oldu, kardeşleri yaralı

İstanbul Sancaktepe'de geçen gün meydana gelen olay iddialara göre şu şekilde yaşandı. Reşit Y. ailesi ile beraber yaşıyordu. İddiaya göre olay günü evde sigara içtiği esnada anne ve astım hastası olduğu iddia edilen babası onu uyardı.

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Sigara için annesini katletti! Babası komalık oldu, kardeşleri yaralı

CİNNET GETİRİP ÖNCE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Bu duruma öfkelenen Reşit Y. eline cinnet getirdi ve eline bıçağı al alıp önce annesine saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan anne Çiçek Y. hayatını kaybetti. Hızını alamayan cani evlat bu kez babası Ahmet Y.'ye saldırdı.

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Sigara için annesini katletti! Babası komalık oldu, kardeşleri yaralı

KARDEŞLERİNİ YARALADI

Ardından evde bulunan iki kız kardeşini de yaraladı. Kız kardeşlerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Yaralı kardeşler polise haber verdi. Evde bulunan iki küçük kardeşleri ise yara almadı.

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Sigara için annesini katletti! Babası komalık oldu, kardeşleri yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dehşet saçan Reşit Y.'yi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Çiçek Y.'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken. Yaralı baba ve kızları hastaneye götürüldü.

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Sigara için annesini katletti! Babası komalık oldu, kardeşleri yaralı

BABANIN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Baba Ahmet Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, iki kızın sağlık durumunun iyi olduğu bacaklarından sıyrıklar aldığı öğrenildi.