Sigara için annesini katletti! Babası komalık oldu, kardeşleri yaralı

İstanbul Sancaktepe'de geçen gün meydana gelen olay iddialara göre şu şekilde yaşandı. Reşit Y. ailesi ile beraber yaşıyordu. İddiaya göre olay günü evde sigara içtiği esnada anne ve astım hastası olduğu iddia edilen babası onu uyardı.