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Sigara için annesini katletti! Babası komalık oldu, kardeşleri yaralı
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde "evde sigara içme" diyen ailesi ile tartışma yaşayan 28 yaşındaki Reşit Y. annesini öldürdü, 2 kız kardeşi ile babasını da yaraladı. Babasının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yakalanan zanlı karakoldaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Cani gencin olayı sigara içme tartışması yüzünden yaptığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…