21 Temmuz 2022, Perşembe
Şırnak’ta yangın paniği! Balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Şırnak'ta 6 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın çıktı. Daireyi saran duman nedeniyle dışarı çıkamayan 6 kişilik aile, balkona sığındı. İhbar üzerine gelen ekipler oksijen maskeleri takarak 6 kişi, güvenli bir koridor oluşturularak çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Giriş Tarihi: 21.07.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 15:26
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