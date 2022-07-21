Adnan Oktar'dan yeni skandal! Kedicikler'in erotik fotoğraflar cezaevini harekete geçirdi

Cezaevindeki Adnan Oktar, yeni bir skandalla yine gündeme geldi. Kedicikler diye adlandırdığı müritleri ile cezaevinde görüşmelerine kısıtlama getirilen Oktar'a gelen bir mektup cezaevini harekete geçirdi. Adnan Oktar'a gelen mektubun içinden çıkan erotik fotoğraflar, cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı görüldü ve alıkonuldu. Oktar ise fotoğrafları kendisine vermeyen cezaevi yönetimini hakimliğe şikayet etti.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 13:47 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 13:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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