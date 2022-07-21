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Haberler Galeri Adnan Oktar'dan yeni skandal! Kedicikler'in erotik fotoğraflar cezaevini harekete geçirdi

Adnan Oktar'dan yeni skandal! Kedicikler'in erotik fotoğraflar cezaevini harekete geçirdi

Cezaevindeki Adnan Oktar, yeni bir skandalla yine gündeme geldi. Kedicikler diye adlandırdığı müritleri ile cezaevinde görüşmelerine kısıtlama getirilen Oktar'a gelen bir mektup cezaevini harekete geçirdi. Adnan Oktar'a gelen mektubun içinden çıkan erotik fotoğraflar, cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı görüldü ve alıkonuldu. Oktar ise fotoğrafları kendisine vermeyen cezaevi yönetimini hakimliğe şikayet etti.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 13:47 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 13:47
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Adnan Oktar’dan yeni skandal! Kedicikler’in erotik fotoğraflar cezaevini harekete geçirdi

Adnan Oktar, Temmuz 2018'de yapılan operasyonla tutuklandıktan sonra önce İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulmuş, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilmiş, yaklaşık üç ay önce de Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti. Oktar'ın Edirne Cezaevinden taşınmadan önce şaşırtan bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

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Adnan Oktar’dan yeni skandal! Kedicikler’in erotik fotoğraflar cezaevini harekete geçirdi

Adnan Oktar'ın 'Kediciklerim' dediği kadın müridlerinden Duygu Polat, İstanbul Silivri adresinden Edirne Cezaevindeki Oktar'a bir mektup gönderdi.

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Adnan Oktar’dan yeni skandal! Kedicikler’in erotik fotoğraflar cezaevini harekete geçirdi

MEKTUPLA BİRLİKTE ZARFA KOYDU

Cezaevi Mektup Okuma Komisyonu zarfı incelediğinde, önce bir A4 kağıdına yazılmış mektup ve arka yüzünde "canımın en içi.." yazılı fotoğraf görüldü.

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Adnan Oktar’dan yeni skandal! Kedicikler’in erotik fotoğraflar cezaevini harekete geçirdi

Mektup Okuma Komisyonu bu kağıtta bir sakınca görülmediğini kaydetti. Ancak mektup kağıdı dışında zarftan 4 tane de fotoğraf çıktı.

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Adnan Oktar’dan yeni skandal! Kedicikler’in erotik fotoğraflar cezaevini harekete geçirdi

Arka yüzleri 1'den 4'e kadar numaralandırılmış fotoğrafların müstehcen görüntüler içerdiği kaydedildi. Komisyon, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun" gereğince "müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayının hükümlüye verilmeyeceği" yönünde karar aldı.