BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 19 Haziran aktüel ürünler listesi belli oldu. BİM'de bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Yaz mevsiminde sivrisinekleren bunalan vatandaşlar için mükemmel bir ürün satışa çıkıyor. Sinek öldürücü Raket 22,50 TL fiyatı ile müşterileri bekliyor. Tekstil ürünlerinden oyuncak çeşitlerine birçok ürünün yer aldığı BİM kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 17:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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