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Haberler Galeri BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 19 Haziran aktüel ürünler listesi belli oldu. BİM'de bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Yaz mevsiminde sivrisinekleren bunalan vatandaşlar için mükemmel bir ürün satışa çıkıyor. Sinek öldürücü Raket 22,50 TL fiyatı ile müşterileri bekliyor. Tekstil ürünlerinden oyuncak çeşitlerine birçok ürünün yer aldığı BİM kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 17:56
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BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 19 Haziran aktüel kataloğu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Cuma günü Kumtel cam ankastre set, çay makinesi, tava ve tencere, kızartma kevgiri, bardak çeşitleri gibi birbirinden muhteşem ürünler bu hafta müşterilerini bekleyecek. BİM müşterilerinin heyecanla beklediği cuma günü kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM 19 Haziran indirimleri neler? İşte BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 29
BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Kumtel Cam Ankastre Set

• Cam Davlumbaz
• 60 cm cam davlumbaz
• Siyah cam
• Cam Ocak
• Gaz emniyetli
• Siyah cam gövde
• Cam Panel Fırın
• A+ Sınıfı Enerji
• 50 Litre fırın kapasitesi

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BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Çay Makinesi

• 0,9 lt çay demliği
• 1,8 lt su ısıtma kapasitesi

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BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Chef's
Granit Efektli Tava

• Çizilme ve aşınmaya karşı direnci artırılmış yanmaz yapışmaz granit efektli iç kaplama

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BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Chefs
Kızartma Tenceresi

• Çizilme ve aşınmaya karşı direnci artırılmış yanmaz yapışmaz iç kaplama