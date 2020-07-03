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Haberler Galeri Sinop’taki yangını araştıran Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulundu

Sinop’taki yangını araştıran Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulundu

Uzun yıllardır ekranlarda faili meçhul cinayetlerin çözülmesine ve kayıpların bulunmasına yardım eden Müge Anlı, bugünkü canlı yayında yaşananlar sonrası çılgına döndü. Sinop'ta yaşanan akılalmaz yangın sonrası ortadan kaybolan Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve Ramazan Özkaya'ya ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'nın attığı mesajlara ulaştı. Erdal Özkaya'nın yeğeninden olayı araştıran Teğmen ve Müge Anlı'nın ekibinden FETÖ'cüler diye şikayetçi olmasını istediği ortaya çıktı. Okudukları sonrası şoke olan Müge Anlı, canlı yayında çılgına döndü. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan o anlar…

Giriş Tarihi: 03.07.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 17:10
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Sinop’taki yangını araştıran Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulundu

Bir süredir Sinop'ta yaşanan akılalmaz yangını araştıran Müge Anlı, canlı yayında ortaya çıkan mesajlar sonrası şaşkına döndü.

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Sinop’taki yangını araştıran Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesinde ahşap evde çıkan yangında Nurten Özkaya, oğlu Ramazan Özkaya ve eşinin anneannesi Hanife Özcan ortadan kayboldu. Ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Erdal Özkaya'nın yeğenine attığı mesajlar ifşa oldu.

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Sinop’taki yangını araştıran Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulundu

Müge Anlı'da bir süredir araştırılan akılalmaz Sinop yangınıyla ilgili iddialar canlı yayında ortalığı karıştırdı. Geçmişte işlenen cinayetler ve muhtarlık seçiminde yaşanan kavgalar nedeniyle cinayete kurban gittiği düşünülen 3 kişiyle ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi. Cevapsız kalan sorular nedeniyle gözler Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'ya çevrildi.

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Sinop’taki yangını araştıran Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulundu

Gözaltına alınabileceğini düşünen Erdal Özkaya'nın yeğenine attığı mesajlar stüdyoyu karıştırdı. Erdal Özkaya'nın mesajlarını canlı yayında okuyan Müge Anlı şunları söyledi:

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Sinop’taki yangını araştıran Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulundu

"Erdal yeğeniyle görüşüyor. Yeğeniyle Whatsapp'tan mesajlaşıyor. Bunların ekran fotoğrafı geldi. Erdal şöyle demiş 1 Haziranda gelen mesajlarda 'Benim ya da anam hakkında bir iftira olup da gözaltı olursa Ali Teğmen ve Turgay Uzman bunları FETÖ'cü diye şikayet et. Müge'nin ekibi Rahmi Bey hariç diğerlerini de şikayet edeceksin.'