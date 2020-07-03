"Erdal yeğeniyle görüşüyor. Yeğeniyle Whatsapp'tan mesajlaşıyor. Bunların ekran fotoğrafı geldi. Erdal şöyle demiş 1 Haziranda gelen mesajlarda 'Benim ya da anam hakkında bir iftira olup da gözaltı olursa Ali Teğmen ve Turgay Uzman bunları FETÖ'cü diye şikayet et. Müge'nin ekibi Rahmi Bey hariç diğerlerini de şikayet edeceksin.'

