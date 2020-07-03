AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise tarihi caminin, aslına uygun şekilde restore edildiğini vurgulayarak, "Cami nasıl 1480-1490 yıllarında Dulkadiroğlu Beyliği zamanında cami olarak ibadete açıldıysa 96 yıl sonra yine insanlığın hizmetine sunduk" diye konuştu.

