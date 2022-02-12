Sinirleri zıplatan görüntüler! Genç adama kadın kıyafetleri giydiren Yaşar Çakıcı’nın telefonundan çıkanlar şoke etti

GENÇ KIZ DA EVDEYMİŞ

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Adresini tespit ettikleri eve baskın yapan ekipler, E.M.'yi kurtarıp Yalçın Çakıcı'yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, hem E.M.'nin hem de Yaşar Çakıcı'nın Gamze Ü. adındaki kızı sevdiğini ve bu nedenle de aralarında husumet olduğunu belirledi. Ekipler, bir süre sonra da Bekir T. ve Gökhan Y. ile olay sırasında evde bulunan Gamze Ü.'yü de gözaltına aldı.

