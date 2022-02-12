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Haberler Galeri Sinirleri zıplatan görüntüler! Genç adama kadın kıyafetleri giydiren Yaşar Çakıcı'nın telefonundan çıkanlar şoke etti

Sinirleri zıplatan görüntüler! Genç adama kadın kıyafetleri giydiren Yaşar Çakıcı'nın telefonundan çıkanlar şoke etti

Bursa'da E.M.'yi (26) dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup gecelik giydiren Yaşar Çakıcı'nın (30) telefonunu inceleyen polis, bir başka kişiye de aynı şekilde işkence yaptıklarına dair görüntülere ulaştı. 'Eskici' olan soyadını 3 yıl önce değiştirdiği belirlenen Çakıcı'nın, sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 12.02.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 16:18
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Sinirleri zıplatan görüntüler! Genç adama kadın kıyafetleri giydiren Yaşar Çakıcı’nın telefonundan çıkanlar şoke etti

Olay, perşembe günü Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çakıcı, yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında kız meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü.

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Sinirleri zıplatan görüntüler! Genç adama kadın kıyafetleri giydiren Yaşar Çakıcı’nın telefonundan çıkanlar şoke etti

Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Çakıcı ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı. Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü.

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Sinirleri zıplatan görüntüler! Genç adama kadın kıyafetleri giydiren Yaşar Çakıcı’nın telefonundan çıkanlar şoke etti

Bu sırada Yaşar Çakıcı belinden çıkardığı tabancanın namlusunu E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti, ardından da mermi yutturdu. Şüpheliler, daha sonra kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. E.M.'ye sabaha kadar işkence yapan 3 şüpheli, o anları da cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

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Sinirleri zıplatan görüntüler! Genç adama kadın kıyafetleri giydiren Yaşar Çakıcı’nın telefonundan çıkanlar şoke etti

GENÇ KIZ DA EVDEYMİŞ
E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Adresini tespit ettikleri eve baskın yapan ekipler, E.M.'yi kurtarıp Yalçın Çakıcı'yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, hem E.M.'nin hem de Yaşar Çakıcı'nın Gamze Ü. adındaki kızı sevdiğini ve bu nedenle de aralarında husumet olduğunu belirledi. Ekipler, bir süre sonra da Bekir T. ve Gökhan Y. ile olay sırasında evde bulunan Gamze Ü.'yü de gözaltına aldı.

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Sinirleri zıplatan görüntüler! Genç adama kadın kıyafetleri giydiren Yaşar Çakıcı’nın telefonundan çıkanlar şoke etti

TELEFONDA BİR BAŞKA KİŞİYE İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ
Polis ekipleri, 'Eskici' olan soyadını 2019 yılında değiştirdiği ortaya çıkan Yaşar Çakıcı'nın cep telefonu ve sosyal medya hesaplarında da inceleme yaptı. Telefonda, Çakıcı ile Bekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte M.Ş.'ye de işkence yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı. Polis, M.Ş.'yi bulmak için çalışma başlattı.