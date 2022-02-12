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Sinirleri zıplatan görüntüler! Genç adama kadın kıyafetleri giydiren Yaşar Çakıcı'nın telefonundan çıkanlar şoke etti
Bursa'da E.M.'yi (26) dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup gecelik giydiren Yaşar Çakıcı'nın (30) telefonunu inceleyen polis, bir başka kişiye de aynı şekilde işkence yaptıklarına dair görüntülere ulaştı. 'Eskici' olan soyadını 3 yıl önce değiştirdiği belirlenen Çakıcı'nın, sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 12.02.2022 16:17Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 16:18