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Bakırköy'de silahlı çatışma! Gözaltına alındılar

Son dakika haberine göre: Bakırköy'de gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili kaçan şüphelilerden 2'si yakalandı.

Giriş Tarihi: 13.02.2022 06:17
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Bakırköy’de silahlı çatışma! Gözaltına alındılar

Olay Bakırköy, Şenlikköy Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Florya Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Bakırköy’de silahlı çatışma! Gözaltına alındılar

Tartışmada taraflar birbirine silah ile açılan ateş açtı. İki grup arasındaki silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

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Bakırköy’de silahlı çatışma! Gözaltına alındılar

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından kapatıldı.

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Bakırköy’de silahlı çatışma! Gözaltına alındılar

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da bilgi alan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

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Bakırköy’de silahlı çatışma! Gözaltına alındılar

Polis olay sonrası kaçan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturması sürüyor.