Simpsons bir kehaneti daha dünyayı şoke etti! ABD seçim sonucunu önceden bildiler mi?

İlk bölümü 17 Aralık 1989 tarihinde yayınlanan Amerikan televizyon dizisi The Simpsons yine kehanetleriyle gündem oldu. Geleceği bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesine bir yenisi daha eklendi. Koronavirüs salgınını bilen ardından da Amerika'da ortaya çıkan "Vespa mandarinia" adı verilen Asya kökenli katil arıları da konu alan Simpsonlar'ın son bombası ABD başkanlık seçimleri oldu. Simpsons'ın bir bölümünde, Montgomery Burns karakterinin önüne durduğu ABD haritasının seçimler sonrası oy dağılımının gösterildiği haritayla aynı olması gündeme bomba gibi düştü.