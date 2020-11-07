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Simpsons bir kehaneti daha dünyayı şoke etti! ABD seçim sonucunu önceden bildiler mi?

İlk bölümü 17 Aralık 1989 tarihinde yayınlanan Amerikan televizyon dizisi The Simpsons yine kehanetleriyle gündem oldu. Geleceği bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesine bir yenisi daha eklendi. Koronavirüs salgınını bilen ardından da Amerika'da ortaya çıkan "Vespa mandarinia" adı verilen Asya kökenli katil arıları da konu alan Simpsonlar'ın son bombası ABD başkanlık seçimleri oldu. Simpsons'ın bir bölümünde, Montgomery Burns karakterinin önüne durduğu ABD haritasının seçimler sonrası oy dağılımının gösterildiği haritayla aynı olması gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 07.11.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 17:10
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Simpsons bir kehaneti daha dünyayı şoke etti! ABD seçim sonucunu önceden bildiler mi?

Gelecekteki olayları önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme gelen Simpsonlar adlı animasyon dizisinde ABD seçimleriyle ilgili dolaşan fotoğraf sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Simpsons bir kehaneti daha dünyayı şoke etti! ABD seçim sonucunu önceden bildiler mi?

ABD'de Trump ve Biden arasında yaşanan başkanlık seçimlerinin sonucunun bildiği iddia edilen bölüm 2012 yılında yayınlandı.

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Simpsons bir kehaneti daha dünyayı şoke etti! ABD seçim sonucunu önceden bildiler mi?

The Simpson'ın o bölümünde, Montgomery Burns karakteri, kırmızı ve mavi renklerde işaretlenmiş bir harita önünde durduğu görüldü. Bu haritanın, seçimler sonrası oy dağılımının gösterildiği haritayla aynı olması gündeme bomba gibi düştü.

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Simpsons bir kehaneti daha dünyayı şoke etti! ABD seçim sonucunu önceden bildiler mi?

DAHA ÖNCE BAZI OLAYLARI BİLMİŞLERDİ

90'larda yayınladığı iddia edilen bir Simpsons bölümünde, eyalet polisinin müdahalesi yüzünden yaşamını yitiren ve Birleşik Devletler'de toplumsal olayların fitilini ateşleyen George Floyd'un vefatı ile alakalı bir görsel dolaşıyor.

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Simpsons bir kehaneti daha dünyayı şoke etti! ABD seçim sonucunu önceden bildiler mi?

''GEORGE İÇİN ADALET''

Fotoğrafta dizinin karakterlerinden Şef Wiggum'un bir siyahi bireyin boynuna dizini bastırırken arkada evin ufak kız çocuğu Lisa'nın ''George için adalet'' yazan bir pankart taşıdığını görüyoruz. Peki bu sahne gerçek mi? Yoksa sadece bir tesadüften ibaret mi?