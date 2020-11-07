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Corona belirtileri: Koronavirüs ilk belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte en yaygın Covid-19 belirtileri

Koronavirüs belirtileri neler? Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığının etkisi devam ediyor. Türkiye'de son günlerde vaka sayılarında görülen artış nedeniyle koronavirüs belirtileri yeniden gündeme geldi. Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşan koronavirüs hastalığı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, koronavirüs ilk belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte en yaygın Covid-19 belirtileri...

Giriş Tarihi: 07.11.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 17:16
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Corona belirtileri: Koronavirüs ilk belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte en yaygın Covid-19 belirtileri

Koronavirüs belirtileri neler? 60 yaş üstü olanlar, ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olanlar, kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu hastalığı, kanser gibi hastalığı olanlar ile sağlık çalışanlarını en çok etkileyen yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de vaka sayısında görülen artış nedeniyle hastalığın belirtileri araştırılmaya başlandı. Peki, koronavirüs ilk belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Corona belirtileri: Koronavirüs ilk belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte en yaygın Covid-19 belirtileri

KORONAVİRÜS İLK BELİRTİLERİ NELER?

En yaygın semptomlar:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk

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Corona belirtileri: Koronavirüs ilk belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte en yaygın Covid-19 belirtileri

daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
ltat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

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Corona belirtileri: Koronavirüs ilk belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte en yaygın Covid-19 belirtileri

Ciddi semptomlar:
solunum güçlüğü veya nefes darlığı
göğüs ağrısı veya göğüste baskı
konuşma veya hareket kaybı

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Corona belirtileri: Koronavirüs ilk belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte en yaygın Covid-19 belirtileri

KORONAVİRÜS KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.