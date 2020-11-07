Corona belirtileri: Koronavirüs ilk belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte en yaygın Covid-19 belirtileri

Koronavirüs belirtileri neler? Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığının etkisi devam ediyor. Türkiye'de son günlerde vaka sayılarında görülen artış nedeniyle koronavirüs belirtileri yeniden gündeme geldi. Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşan koronavirüs hastalığı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, koronavirüs ilk belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte en yaygın Covid-19 belirtileri...

Giriş Tarihi: 07.11.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 17:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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