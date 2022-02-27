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Pendik'te dehşet! Eşini öldürdü intihar etti

Son dakika haberine göre: Pendik'in Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta Ukrayna uyruklu karısını bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra başına ateş ederek intihar etti.

Giriş Tarihi: 27.02.2022 08:24
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Pendik’te dehşet! Eşini öldürdü intihar etti

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi.

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Pendik’te dehşet! Eşini öldürdü intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Olha Erdem isimli kadın, iddiaya göre kocası Nihat Erdem tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü. Nihat Erdem, daha sonra oturma odasında silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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Pendik’te dehşet! Eşini öldürdü intihar etti

KOMŞULARI TARTIŞMA SESİNİ DUYARAK YAKINLARINI ARADI
Tartışma seslerini duyan çiftin komşuları, endişelenerek Erdem ailesinin yakınlarına haber verdi. Akşam saatlerinde eve gelen Erdem ailesinin yakınları, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi.

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Pendik’te dehşet! Eşini öldürdü intihar etti

Evin içerisinde Olha ve Nihat çiftinin cansız bedenleriyle karşılaşan akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Pendik’te dehşet! Eşini öldürdü intihar etti

Olay yeri inceleme ekiplerinin 5 saat süren çalışmalarının ardından Erdem çiftinin cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Morg'una kaldırıldı.