Pendik’te dehşet! Eşini öldürdü intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Olha Erdem isimli kadın, iddiaya göre kocası Nihat Erdem tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü. Nihat Erdem, daha sonra oturma odasında silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.