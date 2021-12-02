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Şimdiye kadar yaşamış en büyük canlı! Balinayı tek lokmada mideye indirdi! Bilim dünyası şokta

Okyanuslar dünya üzerinde sayısız canlı türü barından ve bugün dahi haklarında çok az bilgiye sahip olunan hayvanlara sahip. Kanada'da yapılan bir araştırma bu gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Yapılan yeni bir çalışmaya göre, yunus ve balina gibi büyük hayvanları tek lokmada çiğneyebilen sivri dişlere sahip olan devasa bir canavar, 130 milyon yıl önce bugünkü Kolombiya'nın sığ sularında yüzdü. Bilim insanlarına göre, yeni keşfedilen tür, deniz canlıların gelişimine dair tarihsel bilgilere ışık tutuyor.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 11:02
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Şimdiye kadar yaşamış en büyük canlı! Balinayı tek lokmada mideye indirdi! Bilim dünyası şokta
Kanada'da yer alan McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1970'lerde Kolombiya'nın Boyacá bölümünde Villa de Leyva yakınlarında ortaya çıkarılan fosilleşmiş kalıntıları yeniden analiz etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şimdiye kadar yaşamış en büyük canlı! Balinayı tek lokmada mideye indirdi! Bilim dünyası şokta
Fosilin son derece iyi bir şekilde korunmuş 1 metre uzunluğunda bir kafatasına sahip olduğu belirtilirken, türün daha önce 250-90 milyon yıl önce yaşayan ihtiyozor sınıfına ait olduğu belirtildi.
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Şimdiye kadar yaşamış en büyük canlı! Balinayı tek lokmada mideye indirdi! Bilim dünyası şokta

DAHA ÖNCE TANIMLANMAMIŞTI

Bugün Bogota'daki Kolombiya Ulusal Jeoloji Müzesi'nde bulunan kafatası üzerinde yapılan yeni araştırma, ise kafatasının daha önce tanımlanmayan yeni bir cins olan 'Kyhytysuka'ya ait olduğunu ortaya çıkardı.

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Şimdiye kadar yaşamış en büyük canlı! Balinayı tek lokmada mideye indirdi! Bilim dünyası şokta

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNACAK

Ekibin söylediğine göre, keşif, ihtiyozor aile ağacına ve üyelerinin nasıl evrimleştiğine dair bilimsel anlayışı iyileştirmeye önemli katkılarda bulunacak.

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Şimdiye kadar yaşamış en büyük canlı! Balinayı tek lokmada mideye indirdi! Bilim dünyası şokta
Bununla birlikte, fosil hakıındaki çalışma, Kanada'nın McGill Üniversitesi'nden omurgalı paleontolog Hans Larsson ve meslektaşları tarafından üstlenildi.