Şimdiye kadar yaşamış en büyük canlı! Balinayı tek lokmada mideye indirdi! Bilim dünyası şokta

Okyanuslar dünya üzerinde sayısız canlı türü barından ve bugün dahi haklarında çok az bilgiye sahip olunan hayvanlara sahip. Kanada'da yapılan bir araştırma bu gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Yapılan yeni bir çalışmaya göre, yunus ve balina gibi büyük hayvanları tek lokmada çiğneyebilen sivri dişlere sahip olan devasa bir canavar, 130 milyon yıl önce bugünkü Kolombiya'nın sığ sularında yüzdü. Bilim insanlarına göre, yeni keşfedilen tür, deniz canlıların gelişimine dair tarihsel bilgilere ışık tutuyor.