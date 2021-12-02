02 Aralık 2021, Perşembe
Müge Anlı’daki Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Ekin Gökçe'nin katili tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Adana'da bir apartmanın bahçesinde vurulmuş olarak bulunan Ekin Gökçe Fakıoğl'nun katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga Avcı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Avcı, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Tolga Avcı'nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'daki Ekin Gökçe cinayetiyle ilgili yaşananlar...
Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 11:13
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