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Müge Anlı’daki Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Ekin Gökçe'nin katili tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Adana'da bir apartmanın bahçesinde vurulmuş olarak bulunan Ekin Gökçe Fakıoğl'nun katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga Avcı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Avcı, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Tolga Avcı'nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'daki Ekin Gökçe cinayetiyle ilgili yaşananlar...

Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 11:13
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Müge Anlı’daki Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Ekin Gökçe’nin katili tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Adana'da bir apartmanın bodrum katında vurulup bahçesinde bulunan Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun o gün görüşmek için yanına gittiği Tolga Avcı ve iki arkadaşı gözaltına alınmıştı. 20 yaşındaki genç kadının cinayetiyle ilgili olarak sorgulanan baş şüpheli Tolga Avcı'nın ve iki arladaşı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Müge Anlı’daki Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Ekin Gökçe’nin katili tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

İfadesinde Ekin Gökçe'yi öldürmediğini, genç kadının kendisini vurduğunu söyleyen Tolga Avcı ve iki arkadaşı, hakim karşısına çıkarıldı. Genç kadını öldürmekle suçlanan Avcı, mahkeme öncesi muhabirlere saldırmaya çalıştı.

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Müge Anlı’daki Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Ekin Gökçe’nin katili tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

"VURMADIM, KENDİ KENDİNİ VURDU"

Daha önce de 'uyuşturucu kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı olduğu belirlenen Avcı, emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını reddetti. Olayın meydana geldiği apartmanın 5'inci katında oturan Avcı, arkadaşının sevgilisi Ekin Gökçe Yıldız'ı konuşmak için binaya getirip bodrum kata indirdiğini belirterek şunları söyledi:

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Müge Anlı’daki Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Ekin Gökçe’nin katili tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

"Gece yarısı buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip, sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'sakın oynama' diye uyarıp, gelirken aldığım böreği evime çıkarttım. O anda silah sesi duyup, tekrar bodrum kata geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip, kaçtım. Ekin'i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Vurmadım, kendi kendini vurdu."

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Müge Anlı’daki Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Ekin Gökçe’nin katili tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Avcı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı