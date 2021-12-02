Müge Anlı’daki Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Ekin Gökçe’nin katili tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

"Gece yarısı buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip, sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'sakın oynama' diye uyarıp, gelirken aldığım böreği evime çıkarttım. O anda silah sesi duyup, tekrar bodrum kata geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip, kaçtım. Ekin'i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Vurmadım, kendi kendini vurdu."