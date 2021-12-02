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Haberler Galeri Bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra sobada yaktı! Fatma Büyük'ün diğer çocuğu hakkında flaş gelişme! Valilik açıkladı

Bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra sobada yaktı! Fatma Büyük'ün diğer çocuğu hakkında flaş gelişme! Valilik açıkladı

Türkiye son bir ayda dehşete düşüren haberlerle sarsıldı. Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilmesi, Müge Anlı'da aranan Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeninin bulunması, Gaziantep'te 3 aylık bebek Cihan Göç'ün öz babası tarafından dövülmesinin ardından Yozgat'tan da kan donduran bir haber geldi. Fatma Büyük, bir aylık bebeğini bıçakladıktan sonra sobada yaktı. Kan donduran olay sonrası Fatma Büyük karakola çekilirken kadının diğer çocuğu hakkında da flaş bir gelişme yaşandı. İşte akılalmaz olayın detayları...

Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:17
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Bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra sobada yaktı! Fatma Büyük’ün diğer çocuğu hakkında flaş gelişme! Valilik açıkladı

Yozgat'ın Çandır ilçesinde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Jandarma, Büyük'ü gözaltına aldı.

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Bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra sobada yaktı! Fatma Büyük’ün diğer çocuğu hakkında flaş gelişme! Valilik açıkladı

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.

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Bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra sobada yaktı! Fatma Büyük’ün diğer çocuğu hakkında flaş gelişme! Valilik açıkladı

Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra sobada yaktı! Fatma Büyük’ün diğer çocuğu hakkında flaş gelişme! Valilik açıkladı

Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra sobada yaktı! Fatma Büyük’ün diğer çocuğu hakkında flaş gelişme! Valilik açıkladı

JANDARMA EVDE İNCELEME YAPTI
1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren Fatma Büyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen Büyük'ün bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.