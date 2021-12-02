Bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra sobada yaktı! Fatma Büyük'ün diğer çocuğu hakkında flaş gelişme! Valilik açıkladı

Türkiye son bir ayda dehşete düşüren haberlerle sarsıldı. Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilmesi, Müge Anlı'da aranan Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeninin bulunması, Gaziantep'te 3 aylık bebek Cihan Göç'ün öz babası tarafından dövülmesinin ardından Yozgat'tan da kan donduran bir haber geldi. Fatma Büyük, bir aylık bebeğini bıçakladıktan sonra sobada yaktı. Kan donduran olay sonrası Fatma Büyük karakola çekilirken kadının diğer çocuğu hakkında da flaş bir gelişme yaşandı. İşte akılalmaz olayın detayları...

Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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