Bitlis’te kar kapı ve pencereleri kapatınca iş yerinde mahsur kaldılar

"KARLARDAN DOLAYI İÇERİYE GİREMİYORUZ"

Düğün salonunun dış kapısının çatıdan düşen karlardan dolayı kapandığını belirten iş yeri sahibi Fatih Barış, içeriye girmekte zorluk yaşadıklarını belirtti. Türkiye'de ağır kış şartları yaşadığını söyleyen Barış, "Bölge olarak bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. İşletmemize yan tarafı maalesef 3 metre yağan kar neticesinde ve çatıdan düşen karlardan dolayı içeriye giremiyoruz. Yavaş yavaş açmayı düşünüyoruz ama bu yıl Türkiye'de çok ağır bir kış yaşanıyor. Türkiye'deki illere nazaran Bitlis'te daha çok yağdı. Çektiğimiz sıkıntıları göstermek istedik. Kendi imkânlarımız ile yan taraftaki kapıyı açmaya çalışıyoruz. Şu an karların erimesini bekliyoruz. Erimeye başladığı takdirde işletmemizin yan tarafından arkaya doğru bir yol açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.