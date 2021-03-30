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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sigara içenler dikkat! İşte damarları temizleyen besinler Sigara içenler dikkat! İşte damarları temizleyen besinler
Dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, sigara ve alkolün vücuda verdiği zararlar bir hayli fazla. Özellikle damarlar hayati şekilde etkileniyor. Kalp rahatsızlıkları ve damar tıkanıklarına yol açarak ölüme davetiye çıkarıyor. Uzmanlar damarları temizleyen besinler hakkında vatandaşlara tavsiyeler verdi. Peki damarları temizleyen besinler hangileri?
Giriş Tarihi: 30.03.2021 11:08
Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...
ZEYTİNYAĞI
Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir.
İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.
KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, damarlardaki baskıyı azaltır ve bu sayede kan akışını hızlandırır. Ayrıca damar tıkanıklığı ve enflamasyona da iyi gelir.