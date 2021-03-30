Sigara içenler dikkat! İşte damarları temizleyen besinler

Dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, sigara ve alkolün vücuda verdiği zararlar bir hayli fazla. Özellikle damarlar hayati şekilde etkileniyor. Kalp rahatsızlıkları ve damar tıkanıklarına yol açarak ölüme davetiye çıkarıyor. Uzmanlar damarları temizleyen besinler hakkında vatandaşlara tavsiyeler verdi. Peki damarları temizleyen besinler hangileri?