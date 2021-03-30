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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol’daki Muammer Ay’la ilgili flaş iddia! Kaçan eltiler ilk değilmiş Esra Erol’daki Muammer Ay’la ilgili flaş iddia! Kaçan eltiler ilk değilmiş
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında aranan eltiler tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Eşlerini terk ederek aynı adama kaçan Hamide Duran isimli eltilerle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Programa katılan küçük elti Hamide Duran'ın annesi Emine Hanım, kızının muska ve sihirle kandırıldığını öne sürdü. Yayına telefonla bağlanan iki kişi ise Muammer Ay ile ilgili akılalmaz iddialar ortaya attı. İşte Esra Erol programında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 30.03.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 12:29
Esra Erol'da programında gündeme gelen kaçan eltilerle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler herkesi şoke etti. Hamide Duran isimli eltilerin yanına kaçtığı Muammer Ay isimli yufkacıyla ilgili iddialar ise herkesi şoke etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Eltiler ve Muammer Ay'ın kaçtıktan sonrasına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eltiler önde yürürken Muammer Ay'ın onları geriden takip etmesi dikkat çekti.
MUSKAYLA KANDIRDI İDDİASI
Küçük elti Hamide Duran'ın annesi Emine Hanım, kızının Muammer Ay'ın kardeşi Yunus için evden kaçtığını iddia etti. Baş harfi 'E' olan bir kişinin kızına muska yaptığını ve kızının bu şekilde kandırıldığını öne süren anne, geri dönmesi için kızına gözyaşları içinde yalvardı. Kızına ağlayarak seslenen anne, "Kötü adam ellerine düştün. Niye düştün elin ellerine? Her iyi konuşanı iyi sanıyor." dedi.
"KAYINVALİDEMİ DARP ETTİ, YUVAMI YIKTI"
Yayına telefonla bağlanan bir diğer kişi ise, Muammer Ay ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. Muammer'in kayınvalidesini üç kez dövdüğünü ileri süren kişi, yuvasını yıkan kişinin de Muammer olduğunu iddia etti. Eşinin Ay'ın yanında çalışmaya başladıktan sonra değiştiğini ileri süren şahıs, "Benim de yuvamı yıktı. Eşimin orada çalışmasını istemiyordum. Eşim 8 9 ay orada çalıştı. Benim eşim saf biri. Birinin dediğine kanan biri. Boşanmama neden olan kişi Muammer Ay." dedi.
KARDEŞİ YUNUS: "AİLECEK AĞABEYİMİ SİLDİK"
İddiaların odağında olan Muammer Ay'ın kardeşi Yunus, yayına bağlanarak Hamide ile bir ilgisi olmadığı söyledi. Ailecek abisiyle görüşmediklerini belirten Yunus, "Ailecek ağabeyimi sildik. Ben ağabeyimle defalarca kavga ettim. Bu 20 yıllık bir olay. Biz kendisi ile hiçbir bağ kurmuyoruz." ifadelerini kullandı.