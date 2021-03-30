Esra Erol’daki Muammer Ay’la ilgili flaş iddia! Kaçan eltiler ilk değilmiş

"KAYINVALİDEMİ DARP ETTİ, YUVAMI YIKTI"

Yayına telefonla bağlanan bir diğer kişi ise, Muammer Ay ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. Muammer'in kayınvalidesini üç kez dövdüğünü ileri süren kişi, yuvasını yıkan kişinin de Muammer olduğunu iddia etti. Eşinin Ay'ın yanında çalışmaya başladıktan sonra değiştiğini ileri süren şahıs, "Benim de yuvamı yıktı. Eşimin orada çalışmasını istemiyordum. Eşim 8 9 ay orada çalıştı. Benim eşim saf biri. Birinin dediğine kanan biri. Boşanmama neden olan kişi Muammer Ay." dedi.