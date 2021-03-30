Devlet desteği hep yanında oldu! Şimdi Türkiye'nin her tarafına gönderiyor

Hümeyra Hanım Baki, kavılca tohumuyla ilgili araştırmalar yapıp makaleler okuduğunu söyledi. Kavılcanın kendini çok muhafaza eden ve çok ayrıcalıklı bir ürün olduğu bilgisini aldığını ifade eden Baki, şöyle konuştu: "Gelecek vadeden bir ürün olduğu için bu işe böyle gönül verdik. Allah devletimizden razı olsun, devletimizin de büyük desteğiyle KOSGEB'e başvuru yaptık.