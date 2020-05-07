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Sigara içenler dikkat! Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor

Sigaranın vücudumuzda zarar vermediği organımız neredeyse yoktur. Sigara vücudumuzda önemli organlara zarar vererek çeşitli ölümcül hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Uzmanlar sigaranın zararlarından bahsederek, sigarayı bırakmamız konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte birazdan vereceğimiz besinlerle vücudunuzu nikotinden arındırabilirsiniz. İşte vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:25
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Sigara içenler dikkat! Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor

Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz ve vücudunuzdan nikotini hızlı bir şekilde atmak istiyorsanız, aşağıda vermiş olduğumuz besinleri tüketebilirsiniz. İşte vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler…

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Sigara içenler dikkat! Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor

Zencefil

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Sigara içenler dikkat! Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor

Isırgan

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Sigara içenler dikkat! Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor

Domates

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Sigara içenler dikkat! Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor

Ebegümeci