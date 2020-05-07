Dünyayı şoke eden görüntü! NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum NASA'dan kan donduran görüntüler paylaşıldı. Bir çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. Uzaydan çekilip paylaşılan İguana detayı herkesi şaşkına çevirdi. Bu bağlamda NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. Yayınlanan fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü. NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.