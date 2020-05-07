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Dünyayı şoke eden görüntü! NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum NASA'dan kan donduran görüntüler paylaşıldı. Bir çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. Uzaydan çekilip paylaşılan İguana detayı herkesi şaşkına çevirdi. Bu bağlamda NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. Yayınlanan fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü. NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 15:55
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Dünyayı şoke eden görüntü! NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dikkat çekti

Curiosity'nin çektiği fotoğraflardan birine yakından bakıldığında daha çok tropikal iklimde yaşamını sürdüren iguana benzeri bir cisim dikkat çekiyor.

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Dünyayı şoke eden görüntü! NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dikkat çekti

Her ne kadar bilim adamları bunların birer kaya parçası olduğunu dile getirse de fotoğrafı görenler NASA'nın kendilerinden gerçekleri gizlediğini düşünüyor.

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Dünyayı şoke eden görüntü! NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dikkat çekti

Görünen objenin bir timsahtan farkı yok.

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Dünyayı şoke eden görüntü! NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dikkat çekti
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Dünyayı şoke eden görüntü! NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dikkat çekti

NASA, Mars'ta yüksek çözünürlükte çekmiş olduğu fotoğrafları yayınladı.