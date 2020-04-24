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Sigara içenler dikkat! Bu besinler damarları tertemiz yapıyor

Sigara, alkol ve yağlı gıdaların vücuda verdiği zararlar saymakla bitmezken en hayati hasarları damarlar görüyor. Damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlıklarının başlangıcı olmasıyla adeta ölüme davetiye çıkartıyor. Günümüzde birçok insan damar tıkanıklığıyla mücadele ederken uzmanlar damarları temizleten besinler hakkında tavsiyeler verdi. Peki damarları temizleyen besinler hangileri? İşte damarları tertemiz yapan besinler...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 13:06
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Sigara içenler dikkat! Bu besinler damarları tertemiz yapıyor

Damarları temizleyen besinler hangileridir? sorusunun cevabı uzmanlar tarafından aktarıldı. Kalp rahatsızlığına yol açan damar tıkanıklığıyla daha bilinçli şekilde mücadele edilebilmesi için damarları temizleyen besinler vatandaşlara anlatıldı. Peki damarları temizleyen besinler hangileri?

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Sigara içenler dikkat! Bu besinler damarları tertemiz yapıyor

Damarları temizleyen besinler kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Özellikle günde 1 çay kaşığı tarçının kandaki yağ oranını yüzde 26 oranında azalttığı kaydedilmiştir.

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Sigara içenler dikkat! Bu besinler damarları tertemiz yapıyor

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır. Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...

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Sigara içenler dikkat! Bu besinler damarları tertemiz yapıyor

ZERDEÇAL

Zerdeçal, damar temizliğinde en etkili baharatlardan biridir.

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Sigara içenler dikkat! Bu besinler damarları tertemiz yapıyor

Ayrıca damar sertliğini önler ve yağ depolanmasını engeller.