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Koronavirüsten ölümler artmıştı! Doktor yoğun bakım ünitesini görüntüledi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının son dönemlerde ölü sayısındaki artışla gündeme gelen Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalar, bir doktor tarafından görüntülendi. Dr. Valery Vechorko, hasta sayısının artış gösterdiğini ve özellikle genç hastaların solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 24.04.2020 13:54Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 14:07