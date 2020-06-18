Sigara içenler dikkat! Bu besin vücuttaki tüm nikotini dışarı atıyor

Sigara vücudumuza pek çok zarar verirken etkilemediği organımız neredeyse yoktur. Organlara verdiği zararla ölümcül hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Uzmanlar sigaranın zararlarından bahsederek, sigarayı bırakmamız konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte birazdan vereceğimiz besinlerle vücudunuzu nikotinden arındırabilirsiniz. İşte vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler...