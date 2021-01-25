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Sıfır faizli Konut Projeleri 2021 | Faizsiz konut alma sisteminde önemli adım! Yeni düzenleme geliyor
Sıfır faizli Konut Projeleri 2021 | Türkiye'de binlerce kişi her yıl faizsiz konut alma projeleriyle ev sahibi oluyor. Konut satışı piyasasında önemli bir rakama dayanan faizsiz konut edindirme programlarına ilişkin önemli bir adım atılacak. Amaç ÇiftlikBank gibi saadet zincirleriyle vatandaşa kar ve gelir kazandırma vaadi vererek mağduriyet yaratan sistemin konut satışında da benzer mağduriyetlere yol açmaması. İşte düzenlemenin detayları...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 14:24Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 14:24