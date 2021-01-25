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Haberler Galeri Sıfır faizli Konut Projeleri 2021 | Faizsiz konut alma sisteminde önemli adım! Yeni düzenleme geliyor

Sıfır faizli Konut Projeleri 2021 | Faizsiz konut alma sisteminde önemli adım! Yeni düzenleme geliyor

Sıfır faizli Konut Projeleri 2021 | Türkiye'de binlerce kişi her yıl faizsiz konut alma projeleriyle ev sahibi oluyor. Konut satışı piyasasında önemli bir rakama dayanan faizsiz konut edindirme programlarına ilişkin önemli bir adım atılacak. Amaç ÇiftlikBank gibi saadet zincirleriyle vatandaşa kar ve gelir kazandırma vaadi vererek mağduriyet yaratan sistemin konut satışında da benzer mağduriyetlere yol açmaması. İşte düzenlemenin detayları...

Giriş Tarihi: 25.01.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 14:24
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Sıfır faizli Konut Projeleri 2021 | Faizsiz konut alma sisteminde önemli adım! Yeni düzenleme geliyor
Konut sahibi olmak için başvurulan faizsiz konut edinme sistemi yasal güvenceye alınacak. AK Parti bu yöntemlerle konut satışı yapan şirketlere sermaye zorunluluğu getirecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır faizli Konut Projeleri 2021 | Faizsiz konut alma sisteminde önemli adım! Yeni düzenleme geliyor
AK Parti faizsiz konut edinme ile ilgili yeni bir yasa teklifi hazırlığında. Bu kapsamda da faizsiz konut edinme sisteminin toplam konut satış payı içindeki oranının yüzde 15'lere ulaşmasının ardından harekete geçildi.
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Sıfır faizli Konut Projeleri 2021 | Faizsiz konut alma sisteminde önemli adım! Yeni düzenleme geliyor

AK Parti, ÇiftlikBank gibi saadet zincirleriyle vatandaşa kar ve gelir kazandırma vaadi vererek mağduriyet yaratan sistemin konut satışında da benzer mağduriyetlere yol açmaması için düğmeye bastı.

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Sıfır faizli Konut Projeleri 2021 | Faizsiz konut alma sisteminde önemli adım! Yeni düzenleme geliyor
Sayıları her geçen gün artan firma sayısı yüzünden hükümet, faizsiz konut sistemini yasal güvenceye alma kararı aldı.
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Sıfır faizli Konut Projeleri 2021 | Faizsiz konut alma sisteminde önemli adım! Yeni düzenleme geliyor
Yasa teklifinin hazırlanmasının ardından teklifi TBMM'ye sunacak. Teklife göre bu işi yapan şirketlere öncelikli olarak 'Sermaye şartı' getirilecek. Şartları sağlayan şirketlere ise devlet güvencesi verilecek.