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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Şifa arayanların vazgeçilmezi: Kel çoban efsanesini duyan geliyor! Şifa arayanların vazgeçilmezi: Kel çoban efsanesini duyan geliyor! Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor. Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 16:54
Şifa arayanların vazgeçilmezi: Kel çoban efsanesini duyan geliyor!
Dodurgalar Mahallesi yakınlarındaki Mallı Dağı'nın doğu yamacında yer alan toplam uzunluğu 145 metrelik mağaranın içinde bol miktarda sarkıt, dikit, sütün, makarna sarkıtı ve örtü damla taşlar bulunuyor. 1990 yılına kadar kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece çobanların bildiği mağara, yapılan çalışmalar sonrasında 2003 yılında turizme kazandırıldı.
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Şifa arayanların vazgeçilmezi: Kel çoban efsanesini duyan geliyor!
Türkiye'de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası'nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor. İçinde nemli bir hava bulunduran mağarada çok sayıda sarkıt ve dikitler yer alıyor. Ayrıca mağaranın girişinde, keşfedilen bizon, zebra, kurt gibi hayvanlara ait fosiller de sergileniyor.
Şifa arayanların vazgeçilmezi: Kel çoban efsanesini duyan geliyor!
Tur operatörü Emre Süllü, Keloğlan efsanesini duyanların mağarayı sıkça ziyaret ettiğini belirterek, ''Bu bölgede yaşayanlar ve dışarıdan gelenler kel çobanın efsanesini duyunca Keloğlan Mağarası'na geliyor.
Şifa arayanların vazgeçilmezi: Kel çoban efsanesini duyan geliyor!
Efsaneye göre, kel çoban saçı olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyince kendini buraya kapatmış, günler sonra mağaradan çıktığında sırma saçları varmış, köye döndüğünde çoban kızla evlenmiş. Bunu duyanlar mağaraya gelerek medet umuyor, şifa arıyorlar" dedi.
Şifa arayanların vazgeçilmezi: Kel çoban efsanesini duyan geliyor!
Mağaranın efsanesini duyduğu için ziyaret ettiğini söyleyen Ozan Süllü, "Saçım dökülmeye başladı. Kellik başladı, buranın efsanesini duydum. Saçımın dökülmesini durdurup, tekrar çıkmasını sağladığını söylediler. Ben de geldim, birkaç gün ziyaret edip, içinde dolaşacağım.