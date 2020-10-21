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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Whatsapp'tan aşkını ilan eden genç karşılık bulduğunda bakın ne yaptı! Whatsapp'ta başladı ve bitti Whatsapp'tan aşkını ilan eden genç karşılık bulduğunda bakın ne yaptı! Whatsapp'ta başladı ve bitti
Dünya çapınca 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'ta atınlan birçok mesaj sosyal medyaya yansımaya devam ediyor. Bir gencin aşkını ilan ettiği Burcu tarafından duygularına karşılık bulması söz konusu kişiyi şaşkına çevirdi. Bakın Whatsapp'tan aşkına karşılık bulan kişi 2. mesajında ne yazdı.
Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 17:58
Whatsapp kullanan milyarlarca kişi arasında geçen birçok komik sohbet, sosyal medya mecralarına düşmeye devam ediyor. İnternet dünyasınınneşe kaynağı haline gelen komik Whatsapp mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Burcu adındaki sevdiği kıza açılan genç, kısa sürede aşkına karşılık buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Whatsapp'tan sevgisine karşılık bulan gencin şaşkınlığı 2. mesajından da belli oluyordu.
Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor.
WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor.