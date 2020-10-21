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Whatsapp'tan aşkını ilan eden genç karşılık bulduğunda bakın ne yaptı! Whatsapp'ta başladı ve bitti

Dünya çapınca 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'ta atınlan birçok mesaj sosyal medyaya yansımaya devam ediyor. Bir gencin aşkını ilan ettiği Burcu tarafından duygularına karşılık bulması söz konusu kişiyi şaşkına çevirdi. Bakın Whatsapp'tan aşkına karşılık bulan kişi 2. mesajında ne yazdı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 17:58
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Whatsapp'tan aşkını ilan eden genç karşılık bulduğunda bakın ne yaptı! Whatsapp'ta başladı ve bitti

Whatsapp kullanan milyarlarca kişi arasında geçen birçok komik sohbet, sosyal medya mecralarına düşmeye devam ediyor. İnternet dünyasınınneşe kaynağı haline gelen komik Whatsapp mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Burcu adındaki sevdiği kıza açılan genç, kısa sürede aşkına karşılık buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Whatsapp'tan aşkını ilan eden genç karşılık bulduğunda bakın ne yaptı! Whatsapp'ta başladı ve bitti

Whatsapp'tan sevgisine karşılık bulan gencin şaşkınlığı 2. mesajından da belli oluyordu.

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Whatsapp'tan aşkını ilan eden genç karşılık bulduğunda bakın ne yaptı! Whatsapp'ta başladı ve bitti

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor.

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Whatsapp'tan aşkını ilan eden genç karşılık bulduğunda bakın ne yaptı! Whatsapp'ta başladı ve bitti

WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor.

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Whatsapp'tan aşkını ilan eden genç karşılık bulduğunda bakın ne yaptı! Whatsapp'ta başladı ve bitti