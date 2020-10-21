Whatsapp'tan aşkını ilan eden genç karşılık bulduğunda bakın ne yaptı! Whatsapp'ta başladı ve bitti

Dünya çapınca 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'ta atınlan birçok mesaj sosyal medyaya yansımaya devam ediyor. Bir gencin aşkını ilan ettiği Burcu tarafından duygularına karşılık bulması söz konusu kişiyi şaşkına çevirdi. Bakın Whatsapp'tan aşkına karşılık bulan kişi 2. mesajında ne yazdı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 17:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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