Sıcaklık eksi 6 derecede! Gece ışıkları sisle birlikte görsel şölen oluşturdu

Elazığ kent geneli sis denizinde kaybolurken, sisin gece ışıklarıyla birlikte görünüşü görsel şölen oluşturdu. Ayrıca kentte, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle araçların camları buz tuttu, sahipleri ise korumak için üzerlerine branda ile örttü.

Giriş Tarihi: 02.01.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 06:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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