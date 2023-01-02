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Sıcaklık eksi 6 derecede! Gece ışıkları sisle birlikte görsel şölen oluşturdu

Elazığ kent geneli sis denizinde kaybolurken, sisin gece ışıklarıyla birlikte görünüşü görsel şölen oluşturdu. Ayrıca kentte, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle araçların camları buz tuttu, sahipleri ise korumak için üzerlerine branda ile örttü.

Giriş Tarihi: 02.01.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 06:53
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Sıcaklık eksi 6 derecede! Gece ışıkları sisle birlikte görsel şölen oluşturdu

Elazığ'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle araçların camları buz tuttu, sahipleri ise korumak için üzerlerine branda ile örttü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıcaklık eksi 6 derecede! Gece ışıkları sisle birlikte görsel şölen oluşturdu

Elazığ'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte hava sıcaklığı -6 dereceye kadar düştü.

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Sıcaklık eksi 6 derecede! Gece ışıkları sisle birlikte görsel şölen oluşturdu

Don ve buzlanma nedeniyle araç sahipleri arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler denedi.

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Sıcaklık eksi 6 derecede! Gece ışıkları sisle birlikte görsel şölen oluşturdu

Çatalçeşme Mahallesi'nde bazı vatandaşlar araçlarının üzerini branda ile örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

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Sıcaklık eksi 6 derecede! Gece ışıkları sisle birlikte görsel şölen oluşturdu

ELAZIĞ'DA SİS VE ŞEHİR IŞIKLARININ GÖRSEL ŞÖLENİ
Elazığ kent geneli sis denizinde kaybolurken, sisin gece ışıklarıyla birlikte görünüşü görsel şölen oluşturdu.