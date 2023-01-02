Galata Kulesi'nde şüpheli paket paniği! Kafeler boşaltıldı! Çantadan cips ve kağıt havlu çıktı

İstanbul Beyoğlu'da bulunan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen bir kişi "Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline aldı. Bu kişinin polisin müdahalesi sonrası çantayı atmasıyla sokakta bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Fünye ile patlatılan çantadan patlamış mısır, çocuk bezi ve kıyafetler çıktı. İşte o anlardan kareler...