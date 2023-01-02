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Galata Kulesi'nde şüpheli paket paniği! Kafeler boşaltıldı! Çantadan cips ve kağıt havlu çıktı

İstanbul Beyoğlu'da bulunan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen bir kişi "Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline aldı. Bu kişinin polisin müdahalesi sonrası çantayı atmasıyla sokakta bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Fünye ile patlatılan çantadan patlamış mısır, çocuk bezi ve kıyafetler çıktı. İşte o anlardan kareler...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 00:18 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 00:19
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Galata Kulesi’nde şüpheli paket paniği! Kafeler boşaltıldı! Çantadan cips ve kağıt havlu çıktı

Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınındaki bir binanın girişinde bulunan ve şüphe üzerine fünye ile patlatılan sırt çantasından cips ve kağıt havlu çıktı.

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Galata Kulesi’nde şüpheli paket paniği! Kafeler boşaltıldı! Çantadan cips ve kağıt havlu çıktı

Galata Kulesi yanındaki Büyük Hendek Caddesi'nde bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Galata Kulesi’nde şüpheli paket paniği! Kafeler boşaltıldı! Çantadan cips ve kağıt havlu çıktı

Ekipler bölgeyi boşaltarak emniyet şeridi çekerken, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen bir kişi, güvenlik şeridini geçerek çantanın yanına gitti.

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Galata Kulesi’nde şüpheli paket paniği! Kafeler boşaltıldı! Çantadan cips ve kağıt havlu çıktı

"Ben bunu açarım, sıkıntı yok." diyen kişi, polis ekiplerinin engellemelerine rağmen çantayı alarak yaklaşık 10 metre ileriye fırlattı.

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Galata Kulesi’nde şüpheli paket paniği! Kafeler boşaltıldı! Çantadan cips ve kağıt havlu çıktı

Bu sırada, civarda bulunan işletmelerin cadde üzerindeki masalarında oturan vatandaşlar, bomba paniğiyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.