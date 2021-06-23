Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! 9.9 milyon ile yakalandı

İşte bu korkunç olayı planlayan kişi de iddiaya göre holdingin en büyük yatırımcısıydı. Soygunu planladı, gaspçıları ayarladı. Her ayın 15'inde para transferi yapıldığı bilgisine vakıf olan planlayıcı, düğmeye bastı, olayın ardında kanlı bir gerçek kaldı.