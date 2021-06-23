23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! 9.9 milyon ile yakalandı

Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! 9.9 milyon ile yakalandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde AS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın geçen hafta salı günü gaspçılar tarafından öldürülmesi, saatler sonra ise eski eşi Süleyman Aydın'ın bir rezidansın 32'nci katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada azmettiricinin kim olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 08:21 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 09:16
  • 1
  • 23
Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! 9.9 milyon ile yakalandı

Evden aldığı 9.9 milyon lira nakit parayı holdinge taşıdığı sırada Koçan'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan 13 şüpheliden birinin ismi dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! 9.9 milyon ile yakalandı

O kişi olayın planlayıcısıydı. İddiaya göre holdingin yatırımcıları bulunuyordu. Holdinge her ayın 15'inde para transferi yapılıp, yine aynı gün yatırımcılara payları verilerek dağıtılıyordu.

  • 3
  • 23
Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! 9.9 milyon ile yakalandı

İşte bu korkunç olayı planlayan kişi de iddiaya göre holdingin en büyük yatırımcısıydı. Soygunu planladı, gaspçıları ayarladı. Her ayın 15'inde para transferi yapıldığı bilgisine vakıf olan planlayıcı, düğmeye bastı, olayın ardında kanlı bir gerçek kaldı.

  • 4
  • 23
Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! 9.9 milyon ile yakalandı

Yatırımcı-planlayıcının iddiaları reddettiği ancak onunla birlikte hareket eden şüphelilerin olayı kısmen kabullendiği öğrenildi. İsmi paylaşılmayan o yatırımcı/planlayıcı kişinin emniyette sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Fotoğraftaki: Süleyman Aydın

  • 5
  • 23
Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! 9.9 milyon ile yakalandı