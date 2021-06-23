23 Haziran 2021, Çarşamba
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Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! 9.9 milyon ile yakalandı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde AS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın geçen hafta salı günü gaspçılar tarafından öldürülmesi, saatler sonra ise eski eşi Süleyman Aydın'ın bir rezidansın 32'nci katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada azmettiricinin kim olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 23.06.2021 08:21 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 09:16
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