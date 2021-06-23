Mesleğini görenler şaştı kaldı! Evcilleştirdiği sansarlar sayesinde paraya para demiyor!

Amerikan çiftçi Joseph Carter, yıllardır sansar yetiştirip onları fare avlarında kullanıyor. Carter'ın tarlalardaki fare avı için bir sistemi bile var. Tarlanın muhtelif yerlerine bıraktığı iki sansar yeraltında yakaladığı fareleri öldürüyor, kaçmak için dışarı çıkanları ise köpekler avlıyor. İşte hayretlere düşeceğiniz Carter'ın ilginç mesleği...

Giriş Tarihi: 23.06.2021 05:50 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 05:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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