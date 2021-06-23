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Mesleğini görenler şaştı kaldı! Evcilleştirdiği sansarlar sayesinde paraya para demiyor!

Amerikan çiftçi Joseph Carter, yıllardır sansar yetiştirip onları fare avlarında kullanıyor. Carter'ın tarlalardaki fare avı için bir sistemi bile var. Tarlanın muhtelif yerlerine bıraktığı iki sansar yeraltında yakaladığı fareleri öldürüyor, kaçmak için dışarı çıkanları ise köpekler avlıyor. İşte hayretlere düşeceğiniz Carter'ın ilginç mesleği...

Giriş Tarihi: 23.06.2021 05:50 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 05:53
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Mesleğini görenler şaştı kaldı! Evcilleştirdiği sansarlar sayesinde paraya para demiyor!

Amerika'da Mink Man yani sansar adam olarak tanınan Carter, tarlalarını fare basanların kurtarıcısı olmuş vaziyette.

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Mesleğini görenler şaştı kaldı! Evcilleştirdiği sansarlar sayesinde paraya para demiyor!

Öldürme içgüdüleri çok yüksek olan sansarları eğitmesinin çok zor olmadığı tahmin edilse de sansarlarla bu iş birliğini oluşturmanın nasıl aklına geldiği işin ilginç tarafı.

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Mesleğini görenler şaştı kaldı! Evcilleştirdiği sansarlar sayesinde paraya para demiyor!

İşte sansarların hayrete düşüren fare avı...

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Mesleğini görenler şaştı kaldı! Evcilleştirdiği sansarlar sayesinde paraya para demiyor!
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Mesleğini görenler şaştı kaldı! Evcilleştirdiği sansarlar sayesinde paraya para demiyor!