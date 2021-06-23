23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüs salgınında Delta varyantı tehlikesi büyüyor! Tedbirler her an kapıda hazır bekliyor

Koronavirüs salgınında Delta varyantı tehlikesi büyüyor! Tedbirler her an kapıda hazır bekliyor

Dünya koronavirüs aşılarıyla salgını kontrol altına almaya çalışırken, ortaya çıkan yeni varyantlar tüm planları altüst edebilir. Almanya hükümeti tarafından, Hindistan kökenli Delta varyantı nedeniyle salgına karşı yeni kısıtlamalar gelebileceği uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 09:08
  • 1
  • 5
Koronavirüs salgınında Delta varyantı tehlikesi büyüyor! Tedbirler her an kapıda hazır bekliyor
Yayılma hızı oldukça güçlü olduğu belirtilen Delta varyantı nedeniyle Almanya alarm durumuna geçti. Mutasyonlu virüsün bir ay içinde Almanya’da da etkili olacağı uyarısında bulunan Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier (CDU), dikkat edilmediği takdirde kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Koronavirüs salgınında Delta varyantı tehlikesi büyüyor! Tedbirler her an kapıda hazır bekliyor
Alman sağlık uzmanları da Delta varyantının etkili olduğu belirtilen Portekiz, İngiltere ve Rusya gibi ülkelere seyahat edilmemesini istedi.
  • 3
  • 5
Koronavirüs salgınında Delta varyantı tehlikesi büyüyor! Tedbirler her an kapıda hazır bekliyor

1 AY İÇİNDE YAYGIN OLACAK

Hürriyet'in haberine göre, Bouffier, "Delta varyantlı virüsün en geç bir ay içerisinde Almanya'da en yaygın tür olacağını düşünüyorum. Buna karşı hangi aşının daha etkin olacağı soru işareti. İnsanların yaz tatilinden dönerken bu virüsü kapmış olabileceklerini hesaba katmak lazım. 4'üncü dalga ihtimalini düşünürek, yeniden temas kısıtlamalarına gidilmesi söz konusu" dedi.

  • 4
  • 5
Koronavirüs salgınında Delta varyantı tehlikesi büyüyor! Tedbirler her an kapıda hazır bekliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de özgürlük ile dikkatlilik arasında doğru ölçüyü bulmak zorunda olunduğuna dikkat çektiği bildirildi. Markel, en basit ve kolay çözüm olarak maske kullanmaya devam edilmesi gerektiğini savunuyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 5
Koronavirüs salgınında Delta varyantı tehlikesi büyüyor! Tedbirler her an kapıda hazır bekliyor

Robert Koch Enstitüsü'ne göre Almanya'da dün 543 yeni vaka ve 41 can kaybı kaydedildi.