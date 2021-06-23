23 Haziran 2021, Çarşamba
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Koronavirüs salgınında Delta varyantı tehlikesi büyüyor! Tedbirler her an kapıda hazır bekliyor
Dünya koronavirüs aşılarıyla salgını kontrol altına almaya çalışırken, ortaya çıkan yeni varyantlar tüm planları altüst edebilir. Almanya hükümeti tarafından, Hindistan kökenli Delta varyantı nedeniyle salgına karşı yeni kısıtlamalar gelebileceği uyarısı yapıldı.
Giriş Tarihi: 23.06.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 09:08
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