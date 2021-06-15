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SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma ekranı...
SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de aşılama süreci hızlandı. Bugünden itibaren SGK'lı tüm çalışanların aşı randevusu alabileceği bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya üzerinde aşı randevusu ile ilgili detaylar araştırılmaya başladnı. Aşı randevusu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma işlemleri...