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SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma ekranı...

SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de aşılama süreci hızlandı. Bugünden itibaren SGK'lı tüm çalışanların aşı randevusu alabileceği bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya üzerinde aşı randevusu ile ilgili detaylar araştırılmaya başladnı. Aşı randevusu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma işlemleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 09:25
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SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma ekranı...

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşılama süreci başlamıştı. Türkiye'de yaş gruplarına göre başlayan aşılamada süreç hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevusu açılacağını duyurdu. Şimdi ise gözler aşı randevu ekranına çevrildi. Peki, SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma işlemleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma ekranı...

SGK'LI ÇALIŞANLARA AŞI BAŞLADI MI?

İşçi ve memurların tamamı bugünden itibaren aşılama sürecine dahil edildi. İşçi, memurlar ve SGK kayıtlı tüm çalışanlar aşı randevusu alarak aşı olabilecek.

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SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma ekranı...

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.

* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.

* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.

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SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma ekranı...

* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.

* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.

* Açılan ekrandaeğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır. Diğer yaş grupları için randevu tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.

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SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma ekranı...

AŞILAR NASIL YAPILACAK?

Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek.

Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleştirilecek ve uygulanacak.

Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.