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Haberler Galeri İşte İzmir'in çilesi! Her yağmur şehri birbirine katıyor! CHP'li belediyeye halk isyan etti

İşte İzmir'in çilesi! Her yağmur şehri birbirine katıyor! CHP'li belediyeye halk isyan etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Mahalle sakinleri her yağmur yağdığında aynı sorunla karlılaştıkları ve altyapı yetersizliğine önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 09:27
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İşte İzmir'in çilesi! Her yağmur şehri birbirine katıyor! CHP'li belediyeye halk isyan etti

Kentte akşama doğru kuvvetli yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalıştı.

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İşte İzmir'in çilesi! Her yağmur şehri birbirine katıyor! CHP'li belediyeye halk isyan etti

Özellikle Çay Mahallesi'ndeki 2100. Sokak'ta yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu, trafikteki bazı araçlar yolda kaldı.

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İşte İzmir'in çilesi! Her yağmur şehri birbirine katıyor! CHP'li belediyeye halk isyan etti

Su baskınına maruz kalan mahalle sakinleri altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük tepki gösterdi.

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İşte İzmir'in çilesi! Her yağmur şehri birbirine katıyor! CHP'li belediyeye halk isyan etti

Mahalle muhtarı Sabri Yılmaz, her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek, problemin çözümü için defalarca belediyeyle görüştüklerini ifade etti.

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İşte İzmir'in çilesi! Her yağmur şehri birbirine katıyor! CHP'li belediyeye halk isyan etti

Bugün de aynı manzarayla karşılaştıklarını vurgulayan Yılmaz, yağmur suyu gider hattı yapılması durumunda sorunun çözüleceğini dile getirdi.