Pitbull ve kaplan birbirine girdi! Sonuç felaket oldu

Hayvanat bahçesi kanlı sona sahne oldu. Köpeklerin en güçlü cinslerinden olan pitbull ve kaplanın ölümcül kapışması saniye saniye görüntülendi. Pitbullun kaplan karşısında bile oldukça korkusuz bir biçimde atak yapan taraf olması izleyenleri hayrete düşürdü. İşte pitbull ve kaplanın kapışması ve feci son...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 05:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 05:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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