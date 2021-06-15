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Pitbull ve kaplan birbirine girdi! Sonuç felaket oldu

Hayvanat bahçesi kanlı sona sahne oldu. Köpeklerin en güçlü cinslerinden olan pitbull ve kaplanın ölümcül kapışması saniye saniye görüntülendi. Pitbullun kaplan karşısında bile oldukça korkusuz bir biçimde atak yapan taraf olması izleyenleri hayrete düşürdü. İşte pitbull ve kaplanın kapışması ve feci son...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 05:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 05:26
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Pitbull ve kaplan birbirine girdi! Sonuç felaket oldu

Köpeklerin en güçlü cinslerinden birisi olan pitbull ile kedigillerin en büyüğü kaplan karşı karşıya geldi.

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Pitbull ve kaplan birbirine girdi! Sonuç felaket oldu

Pitbullun kaplan karşısındaki korkusuzluğu büyük şaşkınlık yarattı.

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Pitbull ve kaplan birbirine girdi! Sonuç felaket oldu

Fakat bu karşılaşmanın sonu çok acı oldu.

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Pitbull ve kaplan birbirine girdi! Sonuç felaket oldu
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Pitbull ve kaplan birbirine girdi! Sonuç felaket oldu