Vicdansız anneden dehşete düşüren görüntüler! Küçük çocuğu defalarca darp etti: Sus nefesini keserim
Görenlerin vicdanını sızlatan olay Isparta'da yaşandı. Bir işletmede oturan kadın kucağındaki evladını dakikalarca darp etti. Şiddet gören çocuğun o anları kayıt altına alınırken vicdansız anne evladına "Sus nefesini keserim" dedi. Görüntüler sonrası harekete geçildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken çocuğun ise devlet korumasına alındığı öğrenildi. O dehşete düşüren anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 16.03.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 18:56