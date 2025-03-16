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Vicdansız anneden dehşete düşüren görüntüler! Küçük çocuğu defalarca darp etti: Sus nefesini keserim

Görenlerin vicdanını sızlatan olay Isparta'da yaşandı. Bir işletmede oturan kadın kucağındaki evladını dakikalarca darp etti. Şiddet gören çocuğun o anları kayıt altına alınırken vicdansız anne evladına "Sus nefesini keserim" dedi. Görüntüler sonrası harekete geçildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken çocuğun ise devlet korumasına alındığı öğrenildi. O dehşete düşüren anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 16.03.2025 18:55 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 18:56
Vicdansız anneden dehşete düşüren görüntüler! Küçük çocuğu defalarca darp etti: Sus nefesini keserim

Isparta'da bir anne, çocuğunu darp ederken cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi.

Vicdansız anneden dehşete düşüren görüntüler! Küçük çocuğu defalarca darp etti: Sus nefesini keserim

VİCDANSIZ ANNENİN ÇOCUĞUNU DÖVDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

ÇOCUĞA DARP KAMERADA

Olay, dün akşam saatlerinde Ayazmana Mahallesi'nde bulunan bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre Isparta'da yaşadıktan sonra Burdur'a yerleşen Kerime Ö., Ayazmana'daki bir işletmede çocuğunu darp ederken cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vicdansız anneden dehşete düşüren görüntüler! Küçük çocuğu defalarca darp etti: Sus nefesini keserim

EVLADINI DEFALARCA KEZ DARP ETTİ

Görüntülerde Kerime Ö.'nün eliyle çocuğunun nefesini kestiği, defalarca vurduğu açıkça görülürken, çevredeki vatandaşlar kadının daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde iddialarda bulundu.

Vicdansız anneden dehşete düşüren görüntüler! Küçük çocuğu defalarca darp etti: Sus nefesini keserim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. Vatandaşların tepkisi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı.

Vicdansız anneden dehşete düşüren görüntüler! Küçük çocuğu defalarca darp etti: Sus nefesini keserim

Sürece Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de dahil oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda çocuğun anneden alınarak devlet korumasına geçirildiği öğrenildi.

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