Vicdansız anneden dehşete düşüren görüntüler! Küçük çocuğu defalarca darp etti: Sus nefesini keserim

Görenlerin vicdanını sızlatan olay Isparta'da yaşandı. Bir işletmede oturan kadın kucağındaki evladını dakikalarca darp etti. Şiddet gören çocuğun o anları kayıt altına alınırken vicdansız anne evladına "Sus nefesini keserim" dedi. Görüntüler sonrası harekete geçildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken çocuğun ise devlet korumasına alındığı öğrenildi. O dehşete düşüren anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA