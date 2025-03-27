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BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 bin...

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir şahıs kendisini BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Başkanı gibi tanıtarak özel bir bankayı tam 376 bin lira dolandırdı. Bankayı arayarak kendisinin BDDK Başkanı olduğunu söyleyen şahıs yardım kampanyası adı altında 376 bin TL aldı. Vurgunu ise yemek randevusu ortaya çıkardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 bin...

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık soruşturması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve bir bankanın savcılığa şikayetiyle başladı. İddianamede yer alan bilgilere göre, geçen kasım ayında İstanbul'da özel bir bankanın sabit hattı arandı.

BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 bin...

İddiaya göre arayan BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ydu. Telefonu açan sekreter derhal telefonu yönetim kurulu başkanı A.K.'ye bağladı. Kavcıoğlu olarak kendisini tanıtan kişi, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka adına 376 bin lira ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Ödeme detaylarını görüşmek için banka genel müdür yardımcısı K.T.'nin kendisi ile iletişime geçeceğini de ekledi.

BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 bin...

376 BİN TALEP ETTİLER
Sabah'ın haberine göre kısa bir süre sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 bin liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.

BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 bin...

SKANDALI RANDEVU ORTAYA ÇIKARDI
Paranın gönderilmesinin ardından yönetim kurulu başkanı A.K. ile görüşen ve Şahap Kavcıoğlu olarak bilinen kişi, A.K.'ye 6 ocak tarihine yemek randevusu da verdi. Yemek günü geldiğinde banka, randevunun teyidi için BDDK ile görüşme yaptı.

BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 bin...

İşte büyük vurgun da o zaman ortaya çıktı. Çünkü BDKK yetkilileri böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst düzey yetkilileri ve BDDK şikayetçi oldu.

BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 bin...

PARANIN KAYNAĞI "ÇORAP"MIŞ!
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında telefon numaraları sorgulandı. Yabancı şahıslar adına kayıtlı 'patates hat' çıktı. IBAN sahibi Aykut D.'nin(26) ise bankadan yüklü miktarda para çektiği tespit edildi.

BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 bin...

SGK kayıtlarına bakıldığında dikiş yapma işiyle uğraştığı belirlendi. Şüpheli adam ifadesinde, Yasin B.(19) adlı kişinin kendisine para geleceğini, IBAN'ı olmadığı için hesabını kullandırdığını ve parayı çekip kendisine verdiğini söyledi.

BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 bin...

Yasin B. ise Ümit D.(22) isimli kişinin kendisini arayarak ağabeyi Aykut D.'den iş için gelen parayı almasını söylediğini ve poşet içinde para alarak Ümit D.'ye teslim ettiğini belirtti. Bildiği kadarıyla çorap işinden bir para aldıklarını ileri sürdü. 3 şüpheli de tutuklandı.

BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 bin...

10'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Savcılık, suçta kullanılan banka hesabı üzerinde, hesap sahibinden bir başkası tarafından tasarrufta bulunuluyor olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını ve sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.

BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 bin...

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde bankayı arayıp kendilerini BDDK başkanı olarak tanıtarak menfaat temin ettiklerini kaydetti. Dolandırıcılık suçunu işlediklerini kaydetti. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan10'ar yıla kadar hapislerini talep etti.