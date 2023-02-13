13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SEVGİLİYE FARKLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI | Nişanlıya, sevgiliye, eşe, flörte, erkeğe ve kadına en güzel duygu yoğunluklu Sevgililer Günü mesajları...

SEVGİLİYE FARKLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI | Nişanlıya, sevgiliye, eşe, flörte, erkeğe ve kadına en güzel duygu yoğunluklu Sevgililer Günü mesajları...

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları hakkında sorgulamalar hızlandı. Sevdiğini mutlu etmek ve kıymetini belli etmek isteyenler en güzel sevgililer günü mesajlarını merak ediyor. Günümüz dünyasında ticaretin canlandığı dönemlerden biri olan Sevgililer Günü'nde güzel sözler ve mesajlarla da sevdiğinizi mutlu etmeniz mümkün..

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 20:53
  • 1
  • 13
SEVGİLİYE FARKLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI | Nişanlıya, sevgiliye, eşe, flörte, erkeğe ve kadına en güzel duygu yoğunluklu Sevgililer Günü mesajları...

Sevgililer Günü'nde sevdiğini mutlu etmek ve özel hissettirmek isteyenler için en romantik sevgililer günü mesajlarını sizler için hazırladık. Hediye almak yerine sevdiklerinin yüzünü bir mesajla güldürmek isteyenler en güzel mesajları haberimizde derledik. İşte, nişanlıya, sevgiliye, eşe, flörte, erkeğe ve kadına en güzel duygu yoğunluklu Sevgililer Günü mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
SEVGİLİYE FARKLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI | Nişanlıya, sevgiliye, eşe, flörte, erkeğe ve kadına en güzel duygu yoğunluklu Sevgililer Günü mesajları...

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2023

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

  • 3
  • 13
SEVGİLİYE FARKLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI | Nişanlıya, sevgiliye, eşe, flörte, erkeğe ve kadına en güzel duygu yoğunluklu Sevgililer Günü mesajları...

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

  • 4
  • 13
SEVGİLİYE FARKLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI | Nişanlıya, sevgiliye, eşe, flörte, erkeğe ve kadına en güzel duygu yoğunluklu Sevgililer Günü mesajları...

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

  • 5
  • 13
SEVGİLİYE FARKLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI | Nişanlıya, sevgiliye, eşe, flörte, erkeğe ve kadına en güzel duygu yoğunluklu Sevgililer Günü mesajları...

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!