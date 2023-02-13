Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine yardım akıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 büyük deprem 10 ilimizi depremle sarstı. Binlerce vatandaşımız enkazda hayatlarını kaybederken binlerce bina da yerle bir oldu. Deprem ardından devlet başta olmak üzere tüm Türkiye birlik içinde seferberlik ruhu ile depremzedeler için harekete geçti. Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan dernekler ise anında bu afete karşılık verdi. İşte AFAD verilerine göre son rakamlar...