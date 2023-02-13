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Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine yardım akıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 büyük deprem 10 ilimizi depremle sarstı. Binlerce vatandaşımız enkazda hayatlarını kaybederken binlerce bina da yerle bir oldu. Deprem ardından devlet başta olmak üzere tüm Türkiye birlik içinde seferberlik ruhu ile depremzedeler için harekete geçti. Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan dernekler ise anında bu afete karşılık verdi. İşte AFAD verilerine göre son rakamlar...

Giriş Tarihi: 13.02.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 19:39
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Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine yardım akıyor

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından(AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.724 deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine yardım akıyor

AFAD, "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 238.459 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır." dedi.

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Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine yardım akıyor

Son verilere yer verilen AFAD açıklamasında şunlar yer aldı:

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Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine yardım akıyor

AFAD: Kızılay, STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelere 334 seyyar/mobil mutfak, 86 ikram aracı ve 33 seyyar/mobil fırın sevk edilmiştir.

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Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine yardım akıyor

AFAD: Bölgedeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtımı devam etmektedir.