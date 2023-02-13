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Haberler Galeri 14 ŞUBAT MESAJLARI RESİMLİ 💕 Kadın ve erkeğe Sevgililer günü mesajları! Kısa, uzun, romantik, komik, şakalı sözler!

14 ŞUBAT MESAJLARI RESİMLİ 💕 Kadın ve erkeğe Sevgililer günü mesajları! Kısa, uzun, romantik, komik, şakalı sözler!

14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı...Sevdiğine güzel sözler söylemek ve mesaj göndermek isteyenler Sevgililer Günü mesajlarını araştırmaya başladı. Sevdiğine sürpriz yapacak olanlar hazırlıklarını tamamladı. Yılın bu en romantik gününde sevdiğiniz insanın sizin için ne ifade ettiğini göstermeniz için mükemmel bir zamandır. Bizde izler için en romantik, komik, kısa, uzun Sevgililer Günü mesajlarını derledik. İşte, sevdiğinizi mutlu edebileceğiniz resimli, sözlü mesajlar...

Giriş Tarihi: 13.02.2023 22:00
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14 ŞUBAT MESAJLARI RESİMLİ 💕 Kadın ve erkeğe Sevgililer günü mesajları! Kısa, uzun, romantik, komik, şakalı sözler!

Bugün, yılın ilk Sevgililer Günü...Bu özel günde sevdiklerine anlamlı mesajlar göndermek isteyenler arama motorlarında araştırmalarına başladı. Eğer bu anlamlı günü sevdiğinizden uzakta geçirecekseniz 2023 Sevgililer Günü kutlama mesajları ve 14 Şubat aşk sözlerini cep telefonlarınızdan resimli olarak SMS yoluyla gönderebilirsiniz. İşte, sizler için derlediğimiz en romantik, kısa, uzun, erkeğe ve kadına gönderilebilecek mesajlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 ŞUBAT MESAJLARI RESİMLİ 💕 Kadın ve erkeğe Sevgililer günü mesajları! Kısa, uzun, romantik, komik, şakalı sözler!

💟14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2023! 💟

💕Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

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14 ŞUBAT MESAJLARI RESİMLİ 💕 Kadın ve erkeğe Sevgililer günü mesajları! Kısa, uzun, romantik, komik, şakalı sözler!

💕Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

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14 ŞUBAT MESAJLARI RESİMLİ 💕 Kadın ve erkeğe Sevgililer günü mesajları! Kısa, uzun, romantik, komik, şakalı sözler!

💕Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

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14 ŞUBAT MESAJLARI RESİMLİ 💕 Kadın ve erkeğe Sevgililer günü mesajları! Kısa, uzun, romantik, komik, şakalı sözler!

💕İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!