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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sevgililer Günü'ne bir de böyle bakın! Sevgililer Günü neden var, nereden ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü'ne bir de böyle bakın! Sevgililer Günü neden var, nereden ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü! Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu sene Sevgililer Günü evlerde karşılanacak. Sevgililer Günü'nün gelmesi ile birlikte tarihçesi yeniden gündeme geldi. Peki, Sevgililer Günü neden var, nereden ortaya çıktı? Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Aziz Valentine kimdir? İşte Sevgililer Günü hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 13.02.2021 20:36 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 20:36
Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün yaklaşması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Her sene olduğu gibi bu sene de hediyelerle ve güzel sözlerle kutlanacak olan Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Sevgililer Günü'nün tarihçesi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Sevgililer Günü neden var, nereden ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SEVGİLİLER GÜNÜ NEREDEN ORTAYA ÇIKTI?
Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanıyor. Birçok ülkede kutlanan bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.
Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.
GÜNÜMÜZDE SEVGİLİLER GÜNÜ
14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.
SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?
Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanıyor.. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.