Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün yaklaşması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Her sene olduğu gibi bu sene de hediyelerle ve güzel sözlerle kutlanacak olan Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Sevgililer Günü'nün tarihçesi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Sevgililer Günü neden var, nereden ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? İşte cevaplar...