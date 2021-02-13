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Köye inen kurdu sürüyü koruyan köpek öldürdü

Kar yağışı sonrası Yüksekova ilçesinde başlayan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilerken, dağların karla kaplanması, yaban hayvanlarını zor durumda bıraktı. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ünlüce köyünde, sabah saatlerinde dağda aç kalan kurt köye indi. Köye inen kurt, hayvanlara saldırmak üzereyken, köyün bir köpeği 'Hırço' tarafından fark edilerek öldürüldü. İşte vahşi doğadan objektiflere yansıya o kareler...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 22:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 23:01
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Köye inen kurdu sürüyü koruyan köpek öldürdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Ünlüce köyüne inen aç kurt, sürüye saldırmak üzereyken 'Hırço' isimli köpek tarafından öldürüldü.

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Köye inen kurdu sürüyü koruyan köpek öldürdü

Kar yağışı sonrası Yüksekova ilçesinde başlayan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilerken, dağların karla kaplanması, yaban hayvanlarını zor durumda bıraktı. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ünlüce köyünde, sabah saatlerinde dağda aç kalan kurt köye indi.

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Köye inen kurdu sürüyü koruyan köpek öldürdü

Köye inen kurt, hayvanlara saldırmak üzereyken, köyün bir köpeği 'Hırço' tarafından fark edilerek öldürüldü.

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Köye inen kurdu sürüyü koruyan köpek öldürdü

Köpeği olmasaydı tüm koyunlarının kurt tarafından öldürülmüş olacağını ifade eden Yusuf Kaya, ''Sabah saatlerinde büyük ihtimal aç kalmış köye gelmiş. Koyunların bulunduğu ahıra giderken, bizim köpek tarafında yolu kesilerek öldürüldü.

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Köye inen kurdu sürüyü koruyan köpek öldürdü

Eğer bu köpek olmasaydı şimdi tüm koyunlarımız ölmüş olacaktı. Köpeğimizin sayesinde tehlikeyi atlattık'' dedi.