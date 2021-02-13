Köye inen kurdu sürüyü koruyan köpek öldürdü

Köpeği olmasaydı tüm koyunlarının kurt tarafından öldürülmüş olacağını ifade eden Yusuf Kaya, ''Sabah saatlerinde büyük ihtimal aç kalmış köye gelmiş. Koyunların bulunduğu ahıra giderken, bizim köpek tarafında yolu kesilerek öldürüldü.