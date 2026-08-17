Kıraathane işleten 5 çocuk annesi ayda 150 bin lira kazanıyor

Sakarya'da 5 çocuk annesi Nuran Aynur Sustan, eşini kaybettikten sonra başladığı mücadelede önyargıları aşarak kendi kıraathanesini kurdu. Yıllarca çaycılık yaparak mesleği öğrenen Sustan, çevresinden gelen "Yapamazsın" sözlerine rağmen işini büyüttü, çocuklarını okuttu ve ayda 150 bin lira kazandığını söyledi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Nuran Aynur Sustan, eşini trafik kazasında kaybettikten sonra 5 çocuğunu tek başına büyütmek için mücadele etti. Yıllarca başkasının yanında çaycılık yaparak mesleği öğrenen Sustan, Adapazarı Çıracılar Caddesi'nde açtığı kıraathaneyle çevresindekilerin "Yapamazsın" söylemlerine rağmen kendi ayakları üzerinde durmayı başardı.

Yaklaşık 10 yıl çay ocaklarında çalışan Sustan, işi öğrendikten sonra kendi işletmesini açmaya karar verdi. Çevresindeki "Erkek işi, yapamazsın" sözlerine rağmen geçen yıl kıraathanesini açan Sustan, kazandığı gelirle 5 çocuğundan 3'ünü evlendirdi, bir çocuğunu ise üniversitede okutuyor. Haftanın her günü sabah saat 06.00'da dükkanını açan Sustan, çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya devam ediyor.

"SEN ERKEK MİSİN, ERKEĞİN İŞİNİ YAPIYORSUN DEDİLER" Sektöre giriş sürecini ve karşılaştığı tepkileri anlatan Nuran Aynur Sustan, şunları söyledi: "10 seneden beri bu işin içerisindeyim. İlk önce çay ocağında başlamıştım. 1 seneden beri de buradayım. Başkasının yanında çalışıyordum. İşi öğrenip kavrayınca kendi işime döndüm. Müşterilerden tepki gördüm çay ocağı işletirken. 'Sen erkek misin, erkeğin işini yapıyorsun' gibi şeyler söylediler. Ben hiç oralı olmadım. İşime baktım. 'Sen burada iş yapamazsın' dediler bana. Kapımın önünden geçenler oturup benden çay içtikten sonra 'Abla sen burayı boşuna açtın, yapamazsın burada, buranın insanı yok' dediler. Ben hiç sesimi çıkartmadım, kendime güvendiğim için açtım burayı. Allah'a çok şükür mücadelemi verdim. Buraya geldim."

"TEK BAŞIMA 5 ÇOCUK BAKTIM BÜYÜTTÜM" Eşinin vefatının ardından tek başına mücadele ettiğini belirten Sustan, şöyle konuştu: "Kadın olsun erkek olsun, mücadeleyi veren sensin. Mecbur veriyorsun. Eşin olmayınca mecbur veriyorsun. Tek başıma 5 çocuk büyüttüm. Eşim trafik kazasında öldü. Cesareti olamayanlar çok. 'Nasıl sabah erkenden kalkıp geliyorsun? Nasıl yapıyorsun?' diyorlar. Geliyorum. Allah sana bir güç veriyor. Yeter ki insan çalışmak istesin. Her şeyin üstesinden gelir kadın istedikten sonra. Kızlarımdan biri Bolu'da üniversite okuyor. Yardıma geliyor arada."