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İskelenin halatı bir anda kopunca 2 kardeş havada asılı kaldı! Korku dolu o anlar kamerada

12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi. Ölümden dönen Ahmet Çelik: "Üzerimizdeki halatlar bağlı olmasa kurtulamazdık" diyerek yaşadıkları dehşet dolu oanlar anlattı. Boyacılık yapan kardeşlerin ölümden kıl payı döndüğü anlar anbean kameraya böyle yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.08.2021 18:19 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 18:33
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İskelenin halatı bir anda kopunca 2 kardeş havada asılı kaldı! Korku dolu o anlar kamerada

Antalya'da boyacılık yapan 2 kardeş, çalıştıkları apartmanın 12. katında inşaat iskelesinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından asılı kaldıkları yerden üzerlerindeki emniyet kemerleri sayesinde kurtarılan kardeşler, ölümden kıl payı kurtuldu.

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İskelenin halatı bir anda kopunca 2 kardeş havada asılı kaldı! Korku dolu o anlar kamerada

Panik ve kurtarılma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. İskelede asılı kalan kardeşlerden Ahmet Çelik, "Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık" dedi.

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İskelenin halatı bir anda kopunca 2 kardeş havada asılı kaldı! Korku dolu o anlar kamerada

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1567. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 12. katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

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İskelenin halatı bir anda kopunca 2 kardeş havada asılı kaldı! Korku dolu o anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre boyacılık işi yapan Ahmet Çelik (21) ve İbrahim Çelik (20), kardeşler 12. katta inşaat iskelesinde bulundukları esnada elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesi ile iskelenin olduğu makaralardan biri arıza verdi. Dengesizleşen iskelede ise 2 kardeş mahsur kaldı. Olayı gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak vatandaşların da desteği ile kardeşlerin iş güvenliği için taktığı emniyet kemerlerine kanca takarak kurtarma operasyonuna başladı.

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İskelenin halatı bir anda kopunca 2 kardeş havada asılı kaldı! Korku dolu o anlar kamerada

Mahsur kalan kardeşler tek tek çatıya çıkartıldı. Bu sırada polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı apartmanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 2 kardeş ise ölümden kıl payı kurtuldu.