19 Ağustos 2021, Perşembe
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İskelenin halatı bir anda kopunca 2 kardeş havada asılı kaldı! Korku dolu o anlar kamerada
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi. Ölümden dönen Ahmet Çelik: "Üzerimizdeki halatlar bağlı olmasa kurtulamazdık" diyerek yaşadıkları dehşet dolu oanlar anlattı. Boyacılık yapan kardeşlerin ölümden kıl payı döndüğü anlar anbean kameraya böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 17.08.2021 18:19 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 18:33
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