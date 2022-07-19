Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu! Her yerde aranıyordu

ORMANDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR



Şehmus Ele'yi arama çalışmalarına başlayan 400 kişilik ekibin sayısı azaltıldı. Bazı gruplar, aramadan çekilirken, jandarma ekipleri ise arama çalışmalarını İstanbul sınırları içinde kalan bölümde sürdürüyor. Şort ve terliklerin ana yola yakın mesafede bulunmasının ardından Ele'nin, ormandan çıkıp, yerleşim bölgelerine doğru gittiği ihtimali üzerinde duruluyor. Yerleşim yerleri bölgesinde jandarma tarafından 7'nci günde de aramalar sürdürülürken, Ele'nin cep telefonunun, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildiği, diğer malzemelerin de incelenmesinin devam ettiği belirtildi.