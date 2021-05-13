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Gökten fare yağdı! Görenler gözlerine inanamadı

Avustralya'da çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayıldı. Fare istilası altında olan ülkede durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 10:48
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Gökten fare yağdı! Görenler gözlerine inanamadı

Şoke edici görüntüler, çiftçilerin son on yılların en kötü kemirgen vebasıyla savaşırken Avustralya'da farelerin gökten düştüğü anları gözler önüne seriyor.

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Gökten fare yağdı! Görenler gözlerine inanamadı

New South Wales kırsalında çekilen hayrete düşüren görüntülerde, gökten hem ölü hem de diri farelerin yağdığını görülüyor.

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Gökten fare yağdı! Görenler gözlerine inanamadı

The Sun gazetesinin aktardığına göre fareler, bir çiftçinin tahıl hasadının ardından makineden yere düşüyor.

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Gökten fare yağdı! Görenler gözlerine inanamadı

"GÖKTEN FARE YAĞIYOR"
Korkunç görüntüler, Twitter'da ABC muhabiri Lucy Thackray tarafından "gökten fare yağıyor" notuyla paylaşıldı.

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Gökten fare yağdı! Görenler gözlerine inanamadı

HER YERİ İSTİLA ETTİLER
Farelerin istila ettiği bölgede, çiftçiler tüm mahsullerini fare istilası nedeniyle kaybetmekten korktukları için yetkililerden destek istiyor.