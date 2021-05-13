Gökten fare yağdı! Görenler gözlerine inanamadı

Şoke edici görüntüler, çiftçilerin son on yılların en kötü kemirgen vebasıyla savaşırken Avustralya'da farelerin gökten düştüğü anları gözler önüne seriyor. New South Wales kırsalında çekilen hayrete düşüren görüntülerde, gökten hem ölü hem de diri farelerin yağdığını görülüyor. The Sun gazetesinin aktardığına göre fareler, bir çiftçinin tahıl hasadının ardından makineden yere düşüyor. 'GÖKTEN FARE YAĞIYOR' HER YERİ İSTİLA ETTİLER Çiftçi heyeti, fare istilasından etkilenenlere çiftlik başına 25 bin dolar yardım verilmesini talep ediyor. Kemirgenlerin mağazalara ve dükkanlara pislik bıraktığı, hatta bölgedeki hastanedeki hastaları ısırdıkları aktarılıyor. Yetkililer ise bölgeyi kasıp kavuran fare sürülerini kontrol altına almak için mücadele etse de şimdiye kadar pek başarılı olmuş gibi görünmüyor. Kış için saman balyası yapan çiftçiler, çoğunu hızlı üreyen kemirgenlere karşı kaybetmekten endişe ediyor. BİR ÇİFT FARE 500 YAVRU YAPIYOR Sydney'in kuzeybatısında bulunan beş saatlik bir sürüş mesafesindeki Gilgandra'daki bir çiftlikte de korkunç görüntüler çekildi. Tüyler ürperten görüntülerde, boruların altından ve makinelerin üzerinden koşturan binlerce kemirgen dikkat çekiyor. GECELERİ YERLERDE BİNLERCESİ GEZİYOR Kemirgenlerin istila ettiği bölgedeki dükkan sahipleri ise, farelerin bıraktığı dışkıyı temizlemek için günde altı saat harcadıklarını söylediler. Gulargambone kasabasından bir bakkal ABC'ye yaptığı açıklamada şöyle dedi: 'Hayvanlar dükkanın içinde öldüğü için kokuyor, bu yüzden insanlar yiyeceklerini almak için başka bir yere gidiyorlar.' MARKETLER CİPSLERİ SAKLADI Mart ayında NSW sağlık departmanı, Gulargambone, Tottenham ve Walgett bölgelerinde hastanede tedavi edilirken üç kişinin fareler tarafından ısırıldığını söyledi. Uzmanlara göre kemirgen salgını, yıllarca süren kuraklığın ardından bölgede alışılmadık derecede yoğun yaz yağmurlarıyla bağlantılı. BALKONDA OTURURKEN BİR IŞIK GÖRDÜ! GÖKTEN BAŞINA 'SERVET' YAĞDI Bursa Uludağ'da film gibi bir olay yaşandı. Bir köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş'i gece yarısı uyku tutmayınca hava almak için balkona çıktı. Gökyüzünü izlediği sırada bir ışık parlaması gördü. Ve o ışık daha da büyümeye başladı birkaç saniye sonra da evinin çatısından gelen büyük bir gürültüyle irkildi. Evinin çatısına 7 adet gök taşı düşen Erkeş, taşların incelemesi için araştırma ekibinin gelmesini bekliyor. Gök taşlarının fiyatı, özelliğine göre değişiyor. 5 yıl önce Bingöl'ün sarıçiçek köyünde de bir vatandaş gök taşı bulmuş ve 150 bin liraya satmıştı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı. Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı. İşte o ilginç görüntü... Rusya'da bulunan bu zümrüt, görenleri şaşkına çevirdi. Sıradan bir taş sandılar ama gerçeği öğrenenler inanamadı. Ağırlığı yaklaşık 1 kilo olan zümrütün değeri ise bilinmiyor. Arkansas'ta yaşayan bu adam bulduğu kuvars ile adeta büyük bir servete kondu. Kilauea Yanardağı, çevresindeki Olivin adı verilen yeşil pırlantalar. Avustralyalı bir çiftçi, evinin yakınındaki bir çölde metal dedektörü ile beklenmedik bir şey keşfetti.5,5 kg ağırlığında devasa bir altın blok buldu bir servete kondu. Avustralyalı bir madenci, dünyadaki en nadide taşı buldu. Hatıra olarak saklamaya karar verdi. Fakat 14 yıl sonra gerçek değerini öğrenmek için uzmanlara sorduğunda, taşın değerinin tam 3 milyon dolar olduğunu öğrendi. İşte dünyanın her yerinden metal dedektörü ile bulunan en ilginç hazineler. Bulan kişilere servet kazandıran bu hazinelerin kimi bilinçsiz bir arama çalışmasıyla bulunsa da birçoğu servet aramak için çıkan insanlar tarafından bulundu. İşte sahiplerine inanılmaz bir servet kazandıran o hazineler Avustralya'da aracıyla ilerlerken tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yerde duran Clifford Coulthard adlı bir kişi, bulduklarıyla şok oldu. Söz konusu alanın Avustralya'daki en eski Aborjin yerleşim alanı olduğu belirtildi Avustralya'da Flinders Ranges sıradağının bulunduğu ve Warrantyi olarak bilinen bir bölgede tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yer arayan Clifford Coulthard, Aborjinlere ait eski bir yerleşim alanına denk geldi. Adelaide kentinin 550 kilometre kuzeyinde bulunan 49 bin yıllık sığınağın, en eski Aborjin yerleşim alanı olduğu belirtildi. Bu keşif ayrıca insanların 'megafauna' olarak bilinen büyük veya dev hayvanlarla ilişkisinin varlığına dair ilk güvenilir kanıt da oldu. Konuyla ilgili ABC'ye konuşan ve araçtaki isimlerden arkeolog Giless Hamm 'Doğa çağırdı ve Cliff yürüyüp bu inanılmaz sanat eserini keşfetti. Tuvalet ararken Avusturya tarihinin en önemli bölgelerinden birini buldu' ifadelerini kullandı. Yolda bulduğu çamur parçasını eve getiren bu adam adeeta bir servet kazandı... Çamurları temizledikçe gözlerine inanamadı... Temizledikçe çamur parçasının içinde parlayan taşlar olduğunu fark etti... Tüm çamur temizlendiğinde ise, bunun büyük bir kristal taş olduğu ortaya çıktı... İrlanda'da 2,5 metrelik beton bir tüp bulan köylüler içinden çıkanlarla şok oldu... Tüpün içini açan yetkililer 5 milyon euro tutarında 75 kilogram uyuşturucu buldular... Görevliler kazdıkları yerden çıkanlarla şok oldular... Ne olduğu konusunda bilgiye sahip olmayan görevliler, buldukları sandığı dışarı çıkarıp içini açtılar... Yıllardır toprak altında olan sandığın içini açınca neye uğradıklarını şaşırdılar... İşte Dünya Savaşından bu yana toprak altında duran sandığın içinden çıkanlar... Hala dönem dönem 40 metreyi aşan lavlar püskürtmeye devam eden ve bölgede sebep olduğu infial süren Kilauea Yanardağı, çevresine Olivin adı verilen yeşil pırlantalar püskürtüyor. Yerel halk lavlardan çıkan taşları toplayıp gelir kaynağı elde ediyor. Magmaların ilk kristalleşen minerali olarak bilinen Olivin, bölge insanı için küçük bir teselli oldu diyebiliriz. Sabah uyandıklarında çevrede bu tip parlak ve hoş görünen taşlarla karşılaşan Hawaii halkının bir çoğu, taşları hatıra olarak saklamaya karar verdi. Her ne kadar taşlar oldukça hoş görünse ve bölge halkına küçük de olsa moral verse de, bu taşların pek bir maddi değeri bulunmuyor. Olivin'in farklı türleri değerli olsa da bölge halkının eline geçen bu minik ve hoş taşların değeri sadece bir anıdan ibaret olarak kalacak.