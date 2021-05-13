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Kargo şirketleri bayramda açık mı? 13-14-15 Mayıs MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu?

Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo bekleyen ya da kargo siparişi verecek olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı süresince kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, kargo şirketleri bayramda açık mı? 13-14-15 Mayıs MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 11:54
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Kargo şirketleri bayramda açık mı? 13-14-15 Mayıs MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu?

Bayramda kargolar açık mı? Ramazan Bayramı boyunca kargo şirketlerinin açık olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda gözler kargo şirketlerine çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kargo şirketleri bayramda açık mı? 13-14-15 Mayıs MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kargo şirketleri bayramda açık mı? 13-14-15 Mayıs MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri 13-14-15 Mayıs tarihlerine kapalı olacak. Bayram boyunca kargo şirketleri kapalı olacağı için gönderiler bayramdan sonra gönderilecek.

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Kargo şirketleri bayramda açık mı? 13-14-15 Mayıs MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu?

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Kargo şirketleri tarafından yapılan açıklamaya göre, kargoların çalışma saatleri şu şekilde:

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Kargo şirketleri bayramda açık mı? 13-14-15 Mayıs MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu?

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi: 08.30- 17.00 (Öğle arası: 12.30- 13.30)

* PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.

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Kargo şirketleri bayramda açık mı? 13-14-15 Mayıs MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu?

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00

Pazar günleri hizmet vermemektedir.