Kargo şirketleri bayramda açık mı? 13-14-15 Mayıs MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu?

Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo bekleyen ya da kargo siparişi verecek olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı süresince kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, kargo şirketleri bayramda açık mı? 13-14-15 Mayıs MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? İşte cevaplar...